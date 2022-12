Coupe du Monde : Dembélé inarrêtable, Mbappé et Giroud serial-buteurs...comment les Bleus ont construit leur victoire ?

Ce dimanche après-midi, l'équipe de France s'est imposée 3-1 contre la Pologne et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Globalement très solides, les Bleus ont réussi à enflammer la défense polonaise et à - presque - empêcher leurs adversaires de se montrer dangereux. Retour sur ce qui a fait la victoire de la bande à Didier Deschamps.

Dembélé-Mbappé-Giroud : trio magique

C'était l'une des interrogations lors de l'entrée en lice de l'équipe de France dans le Mondial : le trio offensif devait-il être complété par Ousmane Dembélé, Kingsley Coman ou... Adrien Rabiot ? Ce dernier détient un profil différent et plus défensif que ses deux compères. Contre l'Australie, lors de la première journée, Didier Deschamps a choisi le joueur du FC Barcelone, Ousmane Dembélé. Visiblement, c'était un choix gagnant.

Le joueur formé au Stade Rennais réalise de très bonnes performances depuis le début de la compétition. Sur le côté droit de l'attaque, son activité est incessante. Si Kylian Mbappé est dans la lumière constante, lui performe presque tout autant tout en restant dans l'ombre. Moins décisif que le Parisien, il est la principale étincelle des phases offensives des Bleus. En témoigne sa percée sur le deuxième but de l'équipe de France et sa passe décisive pour le natif de Bondy. De surcroît, il a réalisé deux passes clés et remporté quatre de ses cinq duels.

Ousmane Dembélé n'est pas le seul performeur de l'attaque française. Y a t-il besoin de parler de la force de frappe de Kylian Mbappé ? Auteur d'un sublime doublé et d'une passe décisive contre la Pologne, l'attaquant parisien réalise un Mondial exceptionnel jusque-là. S'il n'est pas toujours en réussite lors des constructions d'attaques (six duels remportés sur seize), il est impressionnant dès qu'il faut conclure une action. Sa vitesse reste aussi une arme unique, même si ce n'est pas cet aspect de son jeu qui fait sa réussite dans cette compétition. Elle oblige les défenses adverses à se mobiliser pour ne pas se faire transpercer.

Enfin, Olivier Giroud est dans la continuité de sa Coupe du Monde 2018 et de sa sublime saison avec le Milan AC. Toujours dans les bons coups, il a inscrit ce dimanche son troisième but dans la compétition. Par la même occasion, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Tout de même, il ne faut pas le cantonner à un rôle de buteur. Son apport est bien plus important que cela. Comme on l'a vu sur le but ci-dessus, son appel à aspirer la défense polonaise permettant à Mbappé d'être seul pour ajuster magnifiquement Szczesny. Il a aussi été très touché dans le cœur du jeu, laissant de l'espace dans son dos à Griezmann, Dembélé et Mbappé.

Griezmann, toujours sublime

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le joueur de l'Atletico Madrid. Antoine Griezmann est d'une très grande activité, avec et sans le ballon. Sur les phases offensives, son apport technique est très important. Il est le chef d'orchestre de l'équipe. Il donne le tempo, distribue les passes clés (quatre encore ce soir) et ne se cache pas. Il est toujours recherché par Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, aussi très importants dans le cœur du jeu.

En phase défensive, son positionnement est extrêmement important. D'ailleurs, son sélectionneur en a parlé après la rencontre. Il était très important par son positionnement, et dès qu'il se disperse un peu, l'équilibre de l'équipe s'en voit diminué, comme en première période.

"Antoine s'est un peu dispersé, même s'il était dans des zones qui pouvaient être utiles. Quand il est revenu dans sa zone axe droit, il a éclairé le jeu, il a offert des ballons à Ousmane et a donné de l'équilibre à l'équipe. Mais il n'y avait pas que lui, c'était aussi dans les intentions de l'équipe."

Des réglages défensifs à fournir ?

En quatre matchs, les Bleus n'ont réalisé aucun clean-sheet. Si les différentes charnières centrales essayées depuis le début de la compétition ont toutes donné satisfaction, l'équilibre défensif n'est pas encore trouvé. Jules Koundé n'est pas encore totalement installé à ce poste de latéral droit, pour lequel il ne possède pas encore tous les repères nécessaires. Theo Hernandez est un excellent contre-attaquant mais connaît quelques petites faiblesses sur les phases défensives. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot restent très performants balle au pied, mais ne sont pas les plus grands récupérateurs de ballon, comme pouvait l'être un Ngolo Kanté en 2018. Le joueur du Real Madrid n'a disputé que quatre duels ce dimanche (trois remportés) alors que son coéquipier du milieu de terrain en a disputé 10 (cinq remportés).