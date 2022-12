Coupe du Monde : Croatie - Maroc, les compositions officielles de la petite-finale

Croatie et Maroc ont effectué plusieurs changements avant le match pour la troisième place du Mondial-2022 samedi au stade Bin Khalifa de Doha, avec notamment des défenses chamboulées de part et d'autre. Côté marocain, les deux défenseurs centraux Romain Saïss et Nayef Aguerd, cruciaux dans le parcours historique de leur sélection, sont absents comme prévu. Ils sont remplacés par Jawad El Yamiq et Achraf Dari, le joueur du Stade Brestois. Sur le côté gauche, l'équipe de Walid Regragui devra là aussi faire sans un des cadres de son équipe, le latéral du Bayern Noussair Mazraoui. Azzedine Ounahi, milieu des Lions de l'Atlas, prend également place sur le banc. L'arrière-garde croate aussi connaît quelques changements, le plus notable étant la titularisation de Josip Sutalo, préféré au vétéran Dejan Lovren aux côtés d'une des grandes révélations du tournoi Josko Gvardiol. La paire Gvardiol-Sutalo est sans doute la défense centrale du futur pour la Croatie.

Autre joueur appelé à jouer un rôle important à l'avenir, le joueur du Bayern Josip Stanisic est aligné comme latéral droit. Le milieu Luka Modric est en revanche titularisé sans surprise pour ce qui devrait être son dernier match en Coupe du monde. Le "petit prince de Zadar" va devenir le seul joueur de champ de plus de 37 ans à avoir participé à sept matches d'une phase finale de Mondial. Finaliste en 2018, il peut ajouter une deuxième médaille au Mondial à son très riche palmarès. De son côté, le Maroc est la première équipe africaine à s'être hissée en demi-finale d'une Coupe du monde, un exploit historique qui serait encore rehaussé par une troisième place.

Les compositions officielles de la rencontre :

Le onze de la Croatie : Livakovic - Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic - Modric, Kovacic - Kramaric, Majer, Orsic - Livaja

Le onze du Maroc : Bounou - Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah - El Khannouss, Amrabat, Sabiri - Ziyech, En-Nesyri, Boufal