Coupe du Monde : Après l'élimination de l'Espagne, Sergio Ramos remotive le groupe

Mardi soir, la sélection Espagnole vivait une terrible désillusion. Pourtant dominatrice face au Maroc, la Roja a été éliminée aux tirs-au but, comme ce fût le cas lors du Mondial 2018 et à l'Euro 2021. L'Espagne dit donc adieu à ce Mondial 2022 et prend la porte dès les huitièmes de finale. Une contre-performance terrible, surtout pour une équipe qui avait débuté sa compétition sur d'excellentes bases en l'emportant 7 buts à 0 face au Costa Rica notamment, lors de la phase de groupes.

Grand absent de la liste de Luis Enrique, Sergio Ramos a rapidement réagi à cette élimination prématurée. Lui qui a connu la période dorée de la Roja (2008 à 2012), et qui compte 180 sélections, a tenu à remotiver ses compatriotes dans un message publié sur Instagram. "Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes fiers de notre drapeau, de notre pays et de nos joueurs. L’Espagne ne perd pas, l’Espagne apprend. L’Espagne tombe, l’Espagne trébuche, mais se relève et continue. Nous reviendrons plus forts. Allez l’Espagne." a déclaré le défenseur du Paris-Saint-Germain au lendemain de cette fin d'aventure pour l'Espagne.