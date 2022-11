Coupe du Monde 2022 - Salah, Haaland... Des absents qui vont nous manquer

Par AFP November 17, 2022 09:32 Messi, Ronaldo, Mbappé, Benzema: le Mondial commence dimanche au Qatar et les stars sont là. Toutes ? Non, car entre blessures, choix des sélectionneurs et éliminations prématurées, quelques grands noms vont manquer à l'appel.