Coupe du Monde 2022 : Rodrygo veut renverser la hiérarchie à la pointe du Brésil

Sélectionné par Tite pour la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), Rodrygo (7 sélections) va disputer son tout premier Mondial avec la Seleção. Malgré son jeune âge et un effectif de stars surtout offensivement puisque Tite a fait appel à 9 attaquants, l'ailier du Real Madrid croit en ses chances pour représenter son pays au moins quelques minutes sur le terrain cet hiver. Dans les colonnes d'As, Rodrygo a fait part de son émotion en vue de ce tournoi majeur, avant d'évoquer son temps de jeu et la concurrence au sein du groupe brésilien au Qatar.

«Pour un gamin comme moi, c'est bien plus qu'un rêve de disputer une Coupe du monde. Et en plus avec la concurrence tellement incroyable qu'il y a à mon poste. Le simple fait d'être ici me fait me sentir privilégié. Je compte les minutes jusqu'au jour de nos débuts contre la Serbie, le 24. Je n'avais qu'un an quand nous avons remporté la dernière Coupe du monde, contre l'Allemagne, et maintenant que j'ai 21 ans, j'espère que nous serons champions du monde, encore. Je serai ravi d'y parvenir. Il y a de la concurrence ici, mais si j'ai finalement réussi à jouer souvent pour le plus grand club qui soit, le Real Madrid, bien sûr, je peux aussi jouer pour le Brésil», a déclaré le Brésilien, qui aura comme concurrents des joueurs tels que Neymar, Vinicius Jr, Gabriel Jesus, Antony ou encore Raphinha cet hiver au Qatar.