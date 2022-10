Coupe du Monde 2022 : Pas de Mondial pour Diogo Jota !

"Les nouvelles ne sont vraiment pas bonness au sujet de Diogo. Il va rater la Coupe du Monde. C'est une blessure assez sérieuse au mollet et il va devoir se soigner", a expliqué le coach allemand en conférence de presse avant la rencontre contre West Ham, mercredi. "C'est une nouvelle très triste pour le garçon, pour nous aussi, évidemment, et pour le Portugal", a-t-il ajouté. Jota (28 sélections, 10 buts) était sorti dans le temps additionnel du choc contre les Citizens (1-0) après être resté assez longtemps au sol.

Interrogé sur la façon dont le joueur a accueilli la nouvelle, Klopp a répondu: "C'est Diogo, il est étonnamment calme pour le moment. C'est un garçon malin et intelligent. Il le savait déjà quand on l'a sorti du terrain". "Il nous a expliqué ce qui s'était passé et il savait que c'était une blessure sérieuse et que ça affecterait son rêve de Coupe du Monde", a-t-il ajouté. Le joueur ne sera sans doute pas disponible pour les Reds au retour immédiatement après le Mondial (20 novembre-18 décembre) non plus. "Il va être absent pour un long moment, on parle en mois. On verra. Je ne veux pas donner de chiffres parce que j'espère qu'il y aura une bonne surprise lors de convalescence, mais ce sera long", a-t-il conclu.