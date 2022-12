Jeudi soir, la Belgique a fait ses adieux au Mondial en terminant à la troisième place de son groupe F au Qatar. Une importante désillusion pour l’équipe qui avait obtenu la médaille de bronze lors de la précédente édition en Russie. « Bien sûr que je suis déçu, on est éliminés, on sort de la compétition. Je suis un attaquant et j'aurais voulu faire mon travail et marquer, aider l'équipe. C'est décevant de sortir comme ça », a réagi dans la foulée Michy Batshuayi, dans des propos retranscrits par l’AFP. L’ancien joueur de l’OM assure que les Diables Rouges auraient dû mieux jouer.

Michy Batshuayi est également revenu sur le départ de Roberto Martínez. En fin de contrat, le sélectionneur a fait le choix de démissionner dans la foulée de l’élimination. Une décision qui a surpris les joueurs. « Il nous a dit ça en pleurant. Il y a beaucoup de joueurs qui ont aussi lâché des larmes, c'est la dernière pour quelques-uns, c'est la Coupe du Monde, ce n'est pas un match amical. C'est tous les 4 ans et c'est normal qu'il y ait beaucoup de regrets », a finalement commenté Michy Batshuayi avec une déception palpable.