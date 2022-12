Coupe du Monde 2022 : Lionel Messi, Français d'adoption

Messi et Paris

Longtemps, Messi a été associé à Barcelone, où il est arrivé à 13 ans, et à l'Espagne, qui avait même tenté de le convaincre de jouer pour la Roja. Mais en août 2021, l'invraisemblable se produit : le Barça, en grande difficulté financière, ne peut prolonger l'icône et le PSG, à l'affût, parvient à convaincre le natif de Rosario de rejoindre la capitale française avec un contrat mirobolant. Messi en Ligue 1, qui l'eût cru ? À Reims, pour ses débuts sous le maillot parisien, à Clermont ou à Ajaccio, le public se presse pour admirer l'icône. "C'est un championnat qui a beaucoup progressé ces dernières années, grâce à l'impulsion du PSG aussi. Ça rend l'ensemble du championnat plus compétitif", analyse Messi.

À Paris, l'Argentin décroche de nouveaux trophées (la L1, le Trophée des champions), compose une attaque de feu avec Neymar et Kylian Mbappé (le trio "MNM") et décroche son septième Ballon d'Or à l'automne 2021 au Théâtre du Châtelet, une récompense célébrée dans la capitale en projetant le visage du lauréat sur le Palais de Chaillot et en faisant briller la Tour Eiffel de mille feux. L'adaptation de la superstar et de sa famille à leur nouvel environnement a mis quelques mois, le temps pour eux de trouver une maison à Neuilly-sur-Seine, plus adaptée que le grand hôtel parisien où l'Argentin a initialement découvert les joies de la capitale... et ses embouteillages. Son contrat s'achève pour l'heure en juin 2023, avec une année en option, mais Messi (35 ans) a d'ores et déjà dit qu'il ne trancherait son avenir qu'après le Mondial au Qatar.

Messi et les Français

À Paris, l'Argentin a trouvé un vestiaire très international et très hispanophone, où même Kylian Mbappé parle parfaitement espagnol. Messi l'avait adoubé dès 2017, le classant dans la liste des joueurs "qui peuvent prétendre" au Ballon d'Or. Auparavant, Messi a croisé la route de nombreux Français au Barça: Ludovic Giuly, Lilian Thuram, Thierry Henry, Eric Abidal, Jérémy Mathieu, Lucas Digne, Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann...

Aucun n'a développé de relation particulière avec "Leo", sauf peut-être Dembélé, qu'il avait pris sous son aile. Messi "me donne un peu plus de conseils", racontait l'ailier français en 2021. "Surtout sur le placement, sur quand faire la passe. Parce que moi j'aime bien dribbler, j'aime bien, quand j'ai le ballon, aller un peu tout seul. (Messi me dit) parfois de calmer, de ressortir, d'attendre un coéquipier". Avec Antoine Griezmann, en revanche, les liens sont plus distendus, surtout depuis le retour du Français à l'Atlético Madrid. Cela n'empêche pas l'admiration : "Une équipe où il y a Leo dedans, c'est différent", a lancé Griezmann mercredi, définissant Messi comme "le meilleur du monde", un "joueur qui sort du lot".

Messi et les Bleus

"La France a des joueurs impressionnants, des idées très claires" : avant même le début du tournoi, Messi avait classé la France parmi les grandes favorites. Le capitaine de l'Argentine connaît très bien ses futurs adversaires, bourreaux de l'Argentine en huitièmes du Mondial 2018 en Russie (4-3). Ce jour-là, Messi n'avait pas démérité, avec deux passes décisives, mais Mbappé, auteur d'un doublé, avait crevé l'écran et écœuré les Argentins par sa vitesse.

Auparavant, Messi n'avait croisé les Bleus qu'une seule fois, en match amical le 11 février 2009 à Marseille (2-0 pour l'Argentine). Une date spéciale : c'était sa première sélection sous les ordres du sélectionneur Diego Maradona (2008-2010), donc la première fois que ces deux monstres sacrés de l'histoire du foot se retrouvaient sur la même fiche technique. Il s'était signalé par un but "à la Messi", passant en revue toute la défense française à une vitesse folle et concluant d'une frappe pure au ras du poteau. Et sa passe décisive contre la Croatie mardi en demi-finale, en mettant au supplice son vis-à-vis Josko Gvardiol, a rappelé combien le petit lutin argentin restait capable d'inspirations déroutantes.