Coupe du Monde 2022 : L'incroyable résurrection de Jesse Lingard

Un départ qui lui a été plus que bénéfique. Mis au placard à Manchester United, son club formateur et avec qui il a effectué ses grands débuts chez les professionnels en 2012, Jesse Lingard est parti en prêt à West Ham le 29 janvier dernier, et ce pour six mois. Le cinquième prêt dans sa carrière, en tout. Et depuis son arrivée, l'ailier semble vivre une seconde jeunesse. En effet, en sept rencontres déjà disputées avec les Hammers, le milieu de terrain offensif a inscrit la bagatelle de cinq buts, en tout, sans oublier non plus ses trois passes décisives. Des rencontres qu'il a, à chaque fois, débutées en tant que titulaire.

Aucune apparition en Premier League avec Manchester United

Une habitude prise d'entrée et qui dénote donc totalement avec son début de saison effectuée sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer. C'est simple, le technicien norvégien ne l'a jamais fait jouer en Premier League en 2020-21, ne lui permettant de s'exprimer qu'à trois reprises, une fois en Coupe d'Angleterre et les deux autres en Coupe de la Ligue. Un regain de forme qui intervient au meilleur des moments. En effet, à l'occasion de la trêve internationale, le joueur de 28 ans a officiellement effectué son grand retour en équipe nationale d'Angleterre, lui qui était d'ailleurs notamment de l'aventure en Russie, lors de la Coupe du Monde 2014.

Lingard revient en sélection juste avant l'Euro

Son sélectionneur Gareth Southgate l'a titularisé contre Saint-Marin (5-0), ce jeudi soir, dans le cadre de la première journée du groupe I des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Et s'il n'a pas marqué, malgré le score fleuve en faveur des Three Lions, le natif de Warrington a disputé l'intégralité de cette rencontre. De bon augure à seulement quelques semaine de l'ouverture de l'Euro. Encore sous contrat avec Manchester United jusqu'à la fin du mois de juin 2022, Lingard aurait réveillé l'attention de son club de toujours. En effet, selon les informations du Sun, la direction du club mancunien pourrait lui offrir un nouveau bail de trois ans. Pourtant, certains disaient, encore tout récemment, qu'il fallait qu'il aille voir ailleurs. Finalement, les choses pourraient donc avoir changé.