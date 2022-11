Coupe du Monde 2022 - Les Pays-Bas sans Cillessen, avec Depay

Van Gaal a préféré à Cillessen, 33 ans, le gardien de Feyenoord Justin Bijlow, Remko Pasveer (Ajax) et, à la surprise générale, Andries Noppert (Heerenveen). Pour accroître ses chances d'être retenu et pour retrouver du temps de jeu, Cillessen, passé par l'Ajax Amsterdam (2011-16) et le FC Barcelone (2016-19), avait quitté l'été dernier le club espagnol de Valence pour revenir dans son club formateur de NEC Nimègue. Selon les médias néerlandais, Cillessen a "explosé de colère" quand il a appris qu'il ne faisait pas partie de la sélection néerlandaise. Le gardien de but faisait partie de l'équipe des Pays-Bas qui a fini à la 3e place du Mondial-2014 sous la direction de Van Gaal.

Au total, Cillessen est apparu 63 fois sous le maillot Oranje et faisait également partie de la pré-sélection pour l'Euro de l'année dernière, avant d'être remplacé par Maarten Stekelenburg lorsqu'il a attrapé le Covid-19. Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Memphis Depay et Cody Gakpo devraient tous jouer un rôle crucial dans l'équipe des Pays-Bas, absente du Mondial-2018 en Russie. Les Pays-Bas affronteront dans le groupe A le Sénégal le 21 novembre, l'Equateur le 25 et le Qatar le 29.

Les 26 sélectionnés néerlandais:

Gardiens de but : Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (Heerenveen)

Défenseurs: Nathan Aké (Manchester City/ENG), Virgil van Dijk (Liverpool/ENG), Matthijs de Ligt (Bayern Munich/GER), Jurrien Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter Milan/ITA), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (Inter Milan/ITA) , Tyrell Malacia (Manchester United/ENG), Jérémie Frimpong (Bayer Leverkusen/GER)

Milieux de terrain: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelone/ESP), Teun Koopmeiners (Atalanta/ITA), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta/ITA), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax)

Attaquants : Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelone/ESP), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Anvers/BEL), Luuk de Jong (PSV), Wout Weghorst (Besiktas/TUR), Noa Lang (Club Bruges/BEL)