Depuis la victoire de l'Argentine dimanche dernier contre l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde, certains joueurs et supporters de l'Albiceleste ne s'arrêtent pas de chambrer. Meilleurs sur le terrain, les Argentins font désormais preuve d'un manque de classe certain. Emiliano Martinez, élu meilleur gardien du Mondial, avait chambré les supporters français en mettant son trophée au niveau de son sexe. Il s'était ensuite montré lors des célébrations du titre en Argentine avec une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé. L'attaquant du Paris-Saint-Germain était en pleurs sur la photo utilisée. Emiliano Martinez ne s'est pas arrêté là et a critiqué Aurélien Tchouaméni, qui a manqué son penalty.

"Des gagnants inélégants"

Ce jeudi matin, la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, s'est exprimée au micro de RTL. Elle demande des explications quant au comportement des Argentins : "Il faut demander des explications à la Fédération argentine et d'ailleurs Noël Le Graët le fait, il a demandé à son homologue Claudio Tapia, a-t-elle débuté. Je trouve ça pitoyable. Autant notre équipe de France a su perdre avec panache, autant la manière dont cette équipe argentine a agi à la suite de cette victoire n'est pas digne du match qu'on a vu. Ce sont des propos déplacés. J'ai tout de suite réagi dès qu'il y a eu, dans les chants des supporters argentins, des attaques de nature racistes contre certains de nos joueurs comme Coman. Il y a eu encore des moqueries déplacées là contre Tchouaméni (de la part de Martinez, NDLR), c'est juste vulgaire et déplacé, vraiment pas bien à la hauteur de l'enjeu. Ce sont des gagnants inélégants", a terminé la ministre. Une conclusion claire, nette et précise.