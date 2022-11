Coupe du Monde 2022 : Les Etats-Unis auront leur mot à dire

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin rouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de 32 nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018.

S'ils peinent à se montrer comme l'une des meilleures nations du monde en football, les Etats-Unis commencent doucement à progresser et à se créer un onze plus qu'intéressant. S'ils sont loin d'être favoris, ils pourront tenter de s'extirper d'un groupe assez homogène.

La qualification : Sur un fil

Afin d'atteindre la phase de groupes de la Coupe du Monde, les Etats-Unis n'ont pas eu un parcours facile. Même s'il y avait trois places qualificatives directement ainsi qu'une permettant de jouer un barrage, les huit équipes concernées pour le troisième tour des qualifications de la partie Amérique du Nord et Centrale se sont livrées une belle bataille. Plus précisément, les cinq premières équipes de cette édition prétendaient aux premières places. Les Amércains ont conclu cette phase à la troisième place, trois unités derrière le Canada et le Mexique et devant le Costa Rica grâce à une meilleure différence de buts. Le barrage était proche.

Les USA ont donc été en concurrence pendant 14 rencontres avec le Costa Rica, le Panama, le Mexique et le Canada. S'il n'y avait que sept points d'écart entre le Panama, cinquième, et le Canada premier, cela montre l'homogénéité de ce groupe de qualification. Lors de la dernière journée, il aurait fallu un grand malheur pour que les Etats-Unis soient dépassés par le Costa Rica, mais Weston McKennie et ses coéquipiers ont eu chaud. Battus 2-0 par l'équipe de Keylor Navas, ils s'en sont remis à une meilleure différence de buts afin de se qualifier sans passer par les barrages.

L'équipe : McKennie, Reyna et Pulisic en leaders

Auparavant, les Etats-Unis ne pouvaient s'appuyer que sur un groupe composé de joueurs évoluant en MLS ou sur le continent. Désormais, ils peuvent compter sur plusieurs très bonnes individualités évoluant en Europe ou y ayant évolué. Certains jouent même dans de grands clubs.

L'effectif des Etats-Unis a donc grandement progressé. Dans l'effectif, on retrouve les portiers Matt Turner (Arsenal) et Zackary Steffen (Middlesbrough, ex-Manchester City). En défense, les deux latéraux américains sont très solides. DeAndre Yedlin (ex-Newcastle) et Sergino Dest (Milan AC) devraient être alignés dans les couloirs. Au milieu, Greg Berhalter pourra composer avec Tyler Adams (Leeds) et Weston McKennie (Juventus). Une belle doublette accompagnée du très talentueux Kellyn Acosta. En attaque, les Américains détiennent un trio "européen" : Giovanni Reyna (Dortmund), Pepi (Groningen) et Christian Pulisic (Chelsea). Un bel effectif qui pourrait faire des Etats-Unis un outsider crédible pour une place en quarts de finale ?

Le groupe : une brèche à saisir

Dans leur groupe, les Etats-Unis seront opposés aux Pays de Galles, à l'Angleterre et à l'Iran. Cette poule semble abordable pour les USA qui affronteront une Angleterre pas au meilleur de sa forme, et deux équipes qui semblent à leur portée. À première vue, l'Angleterre semble promise à la première position du groupe, alors que l'Iran devrait vraisemblablement terminer à la quatrième place. Cependant, la deuxième place devrait être accrochée entre le Pays de Galles et les Etats-Unis, qui s'opposeront dès la première journée dans un match qui semble déjà crucial. On saura ainsi très vite si les USA peuvent prétendre à quelque chose au Qatar.