Coupe du Monde 2022 : Les Argentins Nicolas Gonzalez et Angel Correa forfaits

"Lors de l'entraînement d'aujourd'hui, Nicolas Gonzalez a subi une lésion musculaire et a été retiré de la liste pour le Mondial. En remplacement, le staff de l'Argentine a convoqué Angel Correa", attaquant de l'Atlético Madrid, a écrit l'AFA sur le compte Twitter de la sélection. Une heure plus tard, la fédération a annoncé, toujours sur Twitter, que Joaquin Correa allait lui aussi quitter le groupe, à cause d'une blessure dont la nature n'a pas été précisée. Pour le remplacer, le jeune attaquant Thiago Almada (21 ans), qui évolue à Atlanta dans le championnat MLS, a été appelé.

Mercredi, le sélectionneur de l'Argentine Lionel Scaloni avait déclaré qu'il réfléchissait à faire des changements au sein de sa liste de 26 joueurs, plusieurs d'entre-eux n'étant "pas à 100%". "Il y a des joueurs qui ne sont pas à 100%. Nous avons quelques petits problèmes", avait indiqué Scaloni après la victoire de son équipe mercredi face aux Emirats arabes unis (5-0) lors d'un match amical disputé à Abou Dhabi. Quatre joueurs, parmi lesquels Nicolas Gonzalez, n'avaient pas participé à ce match. Le règlement autorise les sélectionneurs à changer des joueurs dans leur liste en cas de blessures jusqu'à 24 heures avant le premier match. L'Argentine débutera la Coupe du monde mardi face à l'Arabie saoudite.