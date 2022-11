Coupe du Monde 2022 : Le Sénégal peut-il faire mieux qu'en 2002 ?

Le Sénégal est prêt à écrire la plus belle page de l'histoire du football africain lors de la Coupe du Monde 2022. Ainsi, au Qatar, les Lions de la Teranga sont prêts à devenir le premier pays africain à remporter la Coupe du Monde, eux qui ont gagné la CAN en janvier dernier. Devenu le plus grand espoir du football africain, le Sénégal pourrait frapper un grand coup au Qatar et pour cela, les hommes d'Aliou Cissé vont pouvoir compter sur les belles promesses qu'ils affichent depuis plusieurs mois. Après avoir enfin remporté sa première CAN en janvier dernier, le Sénégal a pu franchir un cap très important mentalement et les Lions de la Teranga sont maintenant considérés comme des outsiders lors de ce Mondial 2022. Dans un groupe A où l'on retrouve les Pays-Bas, l'Équateur et le pays hôte, la sélection d'Aliou Cissé peut voir grand. Il faudra, pour cela, réussir à transposer les promesses sur le terrain afin de ne pas subir une véritable douche froide.





Le Sénégal prêt à rêver en grand

Cet hiver, le Sénégal est prêt à faire rêver tout un peuple, moins d'un an après le premier succès de son histoire à la CAN. Après avoir terminé 3e du groupe H derrière la Colombie et le Japon en 2018 en Russie, les Sénégalais peuvent voir plus grand et ainsi viser une qualification pour les 8es de finale. Car le Sénégal a déjà connu une phase finale de Coupe du Monde avec un parcours fou lors de l'édition 2002 où les hommes du sélectionneur de l'époque, Bruno Metsu, avaient atteint les quarts de finale de la compétition en Corée du Sud. Aujourd'hui, le Sénégal veut être le premier pays africain à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde et les partenaires de Sadio Mané ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin dans le cas où ils atteignent ce fameux dernier carré. Car remporter le trophée le 18 décembre prochain serait tout simplement historique et placerait le Sénégal comme premier pays africain à remporter la plus grande compétition de football de la planète.

Mais pour l'heure, le Sénégal doit d'abord bien négocier sa phase de groupes pour ne pas se faire surprendre. Les Lions de la Teranga apparaissent comme le deuxième favori de ce groupe A derrière les Pays-Bas. Avec des joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Coulibaly, Edouard Mendy ou encore Pape Gueye et le jeune attaquant de l'OM Bamba Dieng, le Sénégal a de belles armes pour aller loin dans ce Mondial au Qatar, mais devrase montrer sérieux dès l'entame de la compétition avec un choc face aux Pays-Bas pour commencer.

Mané rétabli durant la compétition ?

C'est le gros point noir pour le Sénégal avant l'entame de la compétition. Car Sadio Mané, son joueur star, s'est blessé la semaine dernière avec le Bayern Munich lors d'un match de Bundesliga face au Werder Brême. L'ancien joueur de Liverpool est pour le moment sur la touche, blessé au péroné droit, mais il a tout de même été retenu par Aliou Cissé. Tout le peuple sénégalais prie pour que son attaquant se rétablisse au plus vite et soit rapidement disponible si qualification pour les 8es de finale il y a. Héros de la finale de la CAN et de la qualification pour ce Mondial face à l'Égypte (à chaque fois), Mané est attendu par tout un peuple et chaque supporter du Sénégal espère que sa guérison sera rapide.



Mais dans le cas où Mané ne puisse revenir à temps durant la compétition, le Sénégal va tout de même pouvoir compter sur d'autres grosses pointures comme Edouard Mendy, le gardien de but de Chelsea et vainqueur de la Ligue des Champions avec les Blues en 2021. On peut également citer le défenseur Kalidou Coulibaly, véritable roc de l'arrière-garde des Lions de la Teranga. Abdou Diallo, ancien défenseur du PSG, est également une valeur sûre de la sélection, alors que cette dernière sera également bien fournie en termes de promesses avec des jeunes pépites comme Pape Matar Sarr, le milieu de terrain de Tottenham et ancien du FC Metz, mais également Bamba Dieng, véritable espoir en attaque. L'avant-centre de l'OM a déjà gagné la CAN avec sa sélection en janvier et il veut maintenant réussir son Mondial en apportant sa patte dans les succès du Sénégal.



Un groupe piégeux pour les Lions de la Teranga ?

Bien que le Sénégal soit aujourd'hui considéré comme un outsider sérieux et qu'il apparaisse comme le pays africain le plus sérieux pour un possible sacre, il ne faudra pas arriver avec un excès de confiance. Même si le groupe A apparaît avec une hiérarchie assez claire, où les Pays-Bas sont considérés comme favoris et le Sénégal comme futur 2e, les surprises peuvent être de sorties. Le Qatar, pays hôte, mais aussi l'Équateur, se verraient bien prendre à contre-pied les pronostics. Les deux sélections pourraient mettre à terre les Lions de la Teranga et ces derniers auront donc tout intérêt à débuter de la meilleure des manières face aux Oranje de Louis Van Gaal afin de se poser comme favori numéro 1 du groupe A.



C'est bien ce choc qui est fortement attendu par tous les fans de football dès le début du Mondial. L'affrontement Pays-Bas-Sénagal, prévu le 21 novembre, va être scruté de près au vu de la qualité des deux effectifs. Et si le Sénégal vient à réussir un gros coup, alors la voie vers les 8es de finale pourrait s'ouvrir de belle manière. Le Sénégal a toutes les cartes en main pour sortir de cette poule A et réussir un très beau Mondial. Il faudra, toutefois, garder les pieds sur terre si le Sénégal veut marquer l'histoire afin de pouvoir placer le pays sur le toit du monde. Le défi est grand, mais les Lions de la Teranga ont les crocs...