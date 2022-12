La fin du Mondial approche à grands pas, et les joueurs devront ensuite faire face à la reprise des différents championnats. La Ligue 1 reprendra du service dès le 28 décembre, soit dix jours après la finale de la Coupe du Monde. Et pour le championnat de France, ce Mondial est une grande réussite économique. En effet, les règlementations de la FIFA promettent un forfait par joueur de 10 000 dollars, à multiplier par le nombre de jours de présence. Après calculs, les clubs de Ligue 1 vont se partager 12,1 millions d'euros.

Évidemment, le PSG prend la plus grosse part. Avec 11 joueurs présents au Qatar, Paris touchera un chèque de 3,142 millions d'euros. L'AS Monaco s'installe en seconde position, avec 1,460 M€. Vient ensuite l'Olympique de Marseille, qui empochera 1,427 M€. Grâce notamment à Lovro Majer et Steve Mandanda toujours en course, le Stade Rennais devra toucher 1, 243M€. L'opération est également belle pour le SCO Angers, grâce notamment au parcours d'Ounahi et de Boufal avec le Maroc, qui rapporteront 565 000 € au SCO.