La Belgique, toujours aussi brouillonne dans le jeu, s'est fait punir (2-0) et doubler dimanche dans le groupe F du Mondial-2022 par le Maroc qui s'est décomplexé dans le dernier quart d'heure et s'entrouvre le chemin de la qualification en 1/8 de finale. Avec quatre points, les Lions de l'Atlas seront maîtres de leur destin contre le Canada tandis que les Diables Rouges, une unité derrière, devront ressortir de leur boîte et retrouver leur fond de jeu pour l'emporter face à la Croatie.