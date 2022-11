Coupe du Monde 2022 - Le Danemark, un outsider très sérieux !

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin rouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de 32 nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’équipe de France en 2018. Parmi eux, le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro remporté en 2021 par l'Italie. Les Danois peuvent compter sur une très belle forme, un effectif extrêmement solide et intéressant ainsi qu'un groupe abordable pour la qualification en huitièmes de finale.

La qualification : 27 points sur 30, presque parfait

Alors qu'il avait le droit à un groupe plutôt abordable, le Danemark en a profité pour se qualifier sans encombre pour la phase de groupes de la Coupe du Monde au Qatar. Les Danois avaient affaire à l'Ecosse, l'Israël, l'Autriche, les Îles Féroé et la Moldavie. Jusqu'à la dernière journée, le Danemark pensait tenir son chemin parfait. En effet, Andreas Christensen et ses coéquipiers ont remporté leurs neuf premières rencontres de ce groupe F, avant d'être battu lors de la dernière par l'Ecosse 2-0.



Les Danois étaient vraiment proches de la perfection. En effet, avant ce mauvais match contre les Ecossais, le Danemark avait inscrit 30 buts, tout en encaissant seulement une seule réalisation, contre les Iles Féroé lors de la victoire 3-1. On retiendra les cartons contre l'Israël (5-0), la Moldavie (4-0, 8-0) et l'Autriche (4-0).

L'équipe : du beau monde sur toutes les lignes

Le Danemark a largement progressé ces dernières années. Ces bons résultats ne sont plus considérés comme des coups du sort, mais plutôt le fruit d'un très bon travail et d'un effectif très solide. Tout d'abord, ils peuvent s'appuyer sur l'excellent gardien de l'OGC Nice, libéré depuis quelques semaines, Kasper Schmeichel. Évoluant en 4-3-3, ils ont aussi une défense extrêmement solide, celle-ci étant composée de Kristensen ou Bah, Joachim Andersen, Andreas Christensen et Joachim Maelhe. À ces joueurs, nous pouvons ajouter Simon Kjaer et Daniel Wass, bien qu'il évolue plus régulièrement au milieu de terrain depuis quelques années.



Dans cet entrejeu justement, le Danemark peut s'appuyer sur des joueurs très talentueux. Le Sevillan Thomas Delaney, le Mancunien Christian Eriksen et le Hotspur Pierre-Emile Hojberg devraient être titulaires dans le coeur du jeu. Il faudra aussi observer le joueur de l'Eintracht Francfort, qui a fait beaucoup de mal à l'OM, Jesper Lindstrom. En attaque, les Danois peuvent compter sur l'excellent Andreas Skov Olsen, mais aussi sur Mikkel Damsgaard, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen ou encore Jacob Bruun Larsen. Du beau monde dont l'équipe de France devra se méfier.

Le groupe : la France et les autres

Le Danemark visera évidemment les huitièmes de finale. Dans leur groupe, les Danois seront opposés à la France, pressentie pour prendre la première place, l'Australie et la Tunisie, deux équipes paraissant bien inférieures à l'équipe de Christian Eriksen, mais attention quand même... Il faudra tout de même bien négocier la première journée face à la Tunisie avant d'affronter la France lors de la deuxième journée et s'éviter un match décisif lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes contre l'Australie.