Coupe du Monde 2022 : le Canada a son visa pour le Qatar, les USA et le Mexique presque

Avec 28 points, les Canadiens, écrasant (4-0) la Jamaïque, sont plus que jamais en tête du groupe. Ils ne peuvent plus être rattrapés par le 4e, le Costa Rica, qui en compte 22 après sa victoire au Salvador (2-1). Les Etats-Unis, faciles vainqueurs du Panama (5-1), grâce notamment à un triplé de Christian Pulisic qui a inscrit deux penalties, sont deuxièmes. Et le Mexique qui l'a emporté (1-0) au Honduras, reste troisième. Ils possèdent chacun 25 points, soit trois de mieux que le Costa-Rica, qui de surcroît compte une différence de buts générale (le critère premier en cas d'égalité de points, la meilleure attaque venant en deuxième) très défavorable par rapport à celle des Américains (+13/+3) et un peu moins défavorable, mais difficile à combler, par rapport à celle des Mexicains (+7/+3).

Il faudrait donc une assez large victoire des Costaricains face aux USA mercredi, conjuguée à une défaite elle aussi assez large du Mexique contre le Salvador, pour les voir grimper à la 3e place grâce au "goal-average". Un scénario difficilement envisageable pour le Costa Rica qui va très certainement finir 4e de cette phase. Cette position n'empêche pas les Costaricains de continuer à croire en leur étoile, car elle est synonyme de barrage intercontinental pour décrocher un ticket pour le Qatar.