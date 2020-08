Coupe du Monde 2022 : L'Afrique lancera ses éliminatoires en juin 2021

Perturbé par le coronavirus et la longue interruption des compétitions sur le continent, le football africain revient progressivement à la normale. Telle est en tout cas l'intention de la CAF, dont le secrétaire général, Abdelmounaïm Bah, a communiqué aux Fédérations affiliées les nouveaux calendriers des éliminatoires, de la CAN 2022 mais aussi de la Coupe du Monde, qui aura lieu à la fin de cette même année, au Qatar. Alors qu'elles devaient initialement débuter au mois d'octobre prochain, les rencontres débuteront lors de la fenêtre FIFA de juin 2021 (31 mai-15 juin) avec les deux premières journées. Les 3eme et 4eme journées se disputeront durant la fenêtre FIFA de septembre 2021 (30 août-7 septembre). Enfin, les 5eme et 6eme journées se dérouleront un mois plus tard, du 4 au 12 octobre 2021.

Le 3eme tour : Cinq barrages pour cinq tickets

Débutera alors le troisième tour, décisif. Les dix vainqueurs de poule accéderont alors au troisième tour. Programmée pour le mois de novembre 2021, cette dernière étape opposera les dix vainqueurs de groupe, qui disputeront cinq confrontations en matchs aller-retour. Un tirage au sort, avec dans un premier pot les cinq meilleures nations au classement FIFA et dans l’autre les cinq moins bien classées, permettra de décider de ces cinq barrages entre les premiers de chaque groupe. Ces doubles confrontations permettront de déterminer les cinq qualifiés africains pour Qatar 2022. Cela signifie par conséquent que les équipes africaines vont enchaîner quatre journées des éliminatoires de la CAN et six journées de celles du Mondial 2022 en douze mois. Un sacré marathon en perspective...

Le calendrier : coup d'envoi en juin 2021

Les six journées se dérouleront aux dates suivantes :



Journée 1 & 2 : 31 mai-15 juin 2021.



Journée 3 & 4 : 30 août-7 septembre 2021.



Journées 5 & 6 : 4-12 octobre 2021.

Rappelons que la Coupe du Monde au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022, afin de s’adapter aux conditions climatiques de l’émirat.

La composition des dix groupes

Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti.



Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale.



Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia.



Groupe D : Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi.



Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda.



Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola.



Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Ethiopie.



Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo.



Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan.



Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie.