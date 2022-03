Coupe du monde 2022 : La Nouvelle-Zélande se rapproche du Mondial

Une dernière participation à la Coupe du monde en 2010

Plus qu'une étape à franchir. Ce mercredi soir, la Nouvelle-Zélande s'est donnée des chances de disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar. Au cours de la "finale" de la zone Océanie, à Doha, elle a balayé les îles Salomon (5-0) grâce à des réalisations de Bill Tuiloma (doublé), Chris Wood, Joe Bell et Matthew Garbett.(a priori le Costa Rica, sauf si États-Unis ou le Mexique vivent une mauvaise surprise cette nuit, en reculant à cette place de barragiste).Ce match de barrage se jouera sur un format de rencontre sèche, toujours au Qatar. Dans son histoire, la Nouvelle-Zélande n'a que rarement connu l'honneur de participer à une Coupe du monde. Deux fois : en 1982, en Espagne, elle avait été éliminée au premier tour ; plus récemment, en 2010, la sélection néo-zélandaise avait connu le même résultat brut, avec une élimination lors de la phase de groupe. Toutefois, la Nouvelle-Zélande avait su obtenir quelques points précieux, avec des matchs nuls contre la Slovaquie de Marek Hamsik (1-1), l'Italie alors championne du monde en titre (1-1), et le Paraguay (0-0).