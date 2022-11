Coupe du Monde 2022 : Keylor Navas, une réputation à rétablir

En cas de nouveau revers, le Costa Rica sera éliminé, tandis que les Japonais, brillants tombeurs des Allemands, peuvent toucher du doigt la qualification s'ils l'emportent. Le gardien des Ticos a vécu un véritable calvaire mercredi, incapable de contenir la furia espagnole et de diriger une défense vite aux abois. Difficile de reconnaître le portier flamboyant, vainqueur de trois Ligue des champions avec le Real Madrid (2016, 2017, 2018) et quart de finaliste de la Coupe du monde en 2014. Même s'il a été largement abandonné par ses coéquipiers, il n'a pas su dégager sa sérénité habituelle et a même été impliqué sur au moins deux des réalisations de la Roja. Une prestation qui fait tache pour un joueur de sa trempe mais peut s'expliquer par ses mésaventures à Paris depuis 2021 et l'arrivée de Gianluigi Donnarumma.

Si lors de la première année de l'Italien au club, l'entraîneur de l'époque Mauricio Pochettino avait décidé de ne pas établir de hiérarchie entre les deux gardiens, tout a basculé avec le limogeage de l'Argentin l'été dernier et son remplacement par Christophe Galtier. Conscient qu'une cohabitation entre deux portiers de niveau mondial se battant pour le poste de N.1 pouvait s'avérer impossible, le Français a très vite fait de l'Italien son titulaire, poussant Navas vers la sortie. Un départ de Paris a ainsi longtemps été l'option privilégiée mais son transfert à Naples, le club le plus en pointe pour l'accueillir, a capoté dans les ultimes instants du mercato.

Galtier critiqué par Navas

Le Costaricien a donc dû se résoudre à ronger son frein sur le banc et n'est toujours pas apparu sur une pelouse cette saison sous le maillot parisien. Un contraste total avec l'exercice précédent où, bien que privé des grands rendez-vous, notamment en C1, il avait tout de même effectué 26 sorties avec le PSG, toutes compétitions confondues. Dans ces conditions, les rencontres avec sa sélection constituaient une petite bouffée d'oxygène pour le joueur de 35 ans, avec le Mondial en point de mire. Son entame calamiteuse a de quoi le refroidir, Navas ayant semblé sans repères et totalement désorienté contre les Espagnols.

Juste avant l'entrée en lice des Ticos dans cette Coupe du monde, Navas s'était épanché sur sa situation au PSG dans les colonnes d'El Pais. Et il n'avait pas hésité à pointer du doigt, sans le nommer, le responsable de ses malheurs. "Je ne vais pas cacher la réalité: c’est toujours mieux de jouer, même si tout dépend de la façon dont chacun se concentre pour disputer un Mondial", avait-t-il lancé. "Je me suis très bien entraîné. Si je ne joue pas dans mon équipe, ce n’est pas à cause d'un manque de condition physique, d'une baisse de niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c'est tout". Les oreilles de Galtier ont dû siffler. Son avenir à Paris pourrait désormais se décanter au mercato d'hiver et la porte est grande ouverte pour un départ. Mais avant de songer à changer d'air, Navas a une équipe nationale et une réputation à sauver au Qatar.

Le résumé de Espagne - Costa Rica