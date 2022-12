Et si Karim Benzema faisait son retour au Qatar en vue de la finale de la Coupe du monde ? Cela pourrait bien arriver mais l'attaquant français et actuel Ballon d'Or ne serait pas de retour en vue d'une présence sur le terrain. Forfait avant le début de la compétition après avoir été touché au quadriceps gauche, KB9 serait plutôt de retour en vue d'assister à la finale en tribunes. Selon El Mundo Deportivo et As aujourd'hui, Benzema a eu l'autorisation de la part du Real Madrid de pouvoir se rendre au Qatar pour un voyage express et assister à la finale. L'attaquant français va maintenant choisir de s'y rendre ou non.

Benzema présent pour la finale ?

Car le club madrilène ne voit aucun souci à ce que Benzema aille supporters ses coéquipiers, notamment ceux du Real Madrid, à savoir Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. L'attaquant des champions d'Europe en titre pourrait bien prendre place en tribunes, lui qui sera sacré champion du monde en cas de succès de la France face aux Argentins dimanche. Didier Deschamps n'ayant pas décidé de le remplacer, Benzema a toujours son nom dans la liste des 26 joueurs et il aura donc sa médaille de champion si la France vient à battre l'Albiceleste. Une présence du "Nueve" serait donc d'autant plus importante dimanche en cas de victoire de la France.