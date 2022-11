Coupe du Monde 2022 - Kane, une revanche et un record à prendre avec l'Angleterre

Deux petites réalisations, c'est tout ce qui sépare l'avant-centre de Tottenham et ses 51 buts en 75 sélections de Wayne Rooney, qui avait inscrit son 53e et dernier but international à l'occasion de sa 115e sélection sur les 120 honorées. En club, il n'est aussi qu'à sept longueurs des 266 buts de Jimmy Greaves. "Je suis tout près mais j'essaye de ne pas trop y penser avec la Coupe du Monde qui arrive, même si ce serait un endroit incroyable pour réussir cela", avait-il admis au sujet d'un éventuel record en sélection. "Je suis sûr que si l'occasion se présente, je serai prêt et si je le fais effectivement cet hiver, ce sera très plaisant", avait-il ajouté, alors qu'il est déjà le co-meilleur réalisateur anglais dans un tournoi majeur aux côtés de Gary Lineker, avec 10 buts. Mais ces honneurs individuels déjà presque assurés, sauf cataclysme, n'effaceront jamais totalement les déceptions collectives en finale.

Seul incontestable devant

La plus récente, et certainement la plus douloureuse, aura été cette séance de tirs au but maudite contre l'Italie en finale de l'Euro, à Wembley, le 11 juillet 2021, qui aura empêché les "Three Lions" de mettre fin à 55 ans d'attente d'un trophée majeur. Kane avait réussi sa tentative, mais à l'approche de ses 30 ans -- il les aura en juillet prochain --, son palmarès reste désespérément vide, après la finale de Ligue des champions perdue en 2019 contre Liverpool (2-0) avec Tottenham, à Madrid. Au Qatar, Kane sera encore l'atout offensif numéro un d'une Angleterre, dont l'animation offensive reste inexplicablement laborieuse, compte tenu des joueurs dont dispose Gareth Southgate.



Si Kane est l'indéboulonnable N.9, Raheem Sterling, Phil Foden, Bukayo Saka, Mason Mount ou Jack Grealish sont autant de partenaires possibles pour les deux autres places devant, en partant du principe que le sélectionneur anglais ne dérogera pas à sa défense à trois centraux et deux milieux axiaux reculés qui hérisse le poil de tous ceux qui voudraient lui voir adopter un système plus audacieux. En trouvant le chemin des filets à dix reprises en treize rencontres de championnat, Kane a réalisé son meilleur début de saison en club, même si la performance est masquée par les statistiques affolantes de Erling Haaland, qui a marqué 17 fois en 12 journées avec Manchester City.

La cote anglaise en berne

Mais comme il est aussi indispensable en club qu'en sélection, il n'a manqué que douze petites minutes de jeu sur les 18 matches disputés par son équipe en moins de trois mois, ce qui laisse forcément planer un doute sur sa forme au fil de la compétition. Avec une équipe d'Angleterre dont la cote a sérieusement baissé après une Ligue des nations totalement ratée, ce Mondial ne représente pas forcément la meilleure chance pour Kane d'ouvrir son compteur à trophée. Un nouvel échec pèserait sans doute lourd dans la balance au moment de réfléchir à son avenir en club, alors qu'il ne lui restera plus qu'une année de contrat à la fin de cette saison avec les Spurs.

Bloqué par les Londoniens immédiatement après l'Euro alors que Manchester City lui ouvrait grand les bras, il a vu le poste être pourvu cet été par Haaland. Manchester United et Chelsea, en grand manque de buteurs, seraient sans doute prêts à des folies pour le faire venir, mais la piste la plus sérieuse semblait mener dernièrement au Bayern Munich, orphelin de Robert Lewandowski. "Je pense que les gens lui pardonneraient si, à un certain point, que ce soit cet été ou le prochain, quand son contrat aura expiré, il part pour un club qui lui donnerait une plus grande chance de gagner des trophées", avait jugé Jürgen Klinsmann, qui était lui même passé de Tottenham au Bayern en 1995, dans The Athletic.