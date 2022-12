Samedi soir, les Bleus ont validé leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du Monde en s'imposant face à l'Angleterre, au terme d'une partie intense et équilibrée. Si Giroud a offert la qualification aux Tricolores en fin de match, Harry Kane a eu l'opportunité d'arracher les prolongations sur penalty quelques instants plus tard. Mais sa tentative aux 11 mètres, sa deuxième du soir, a fini dans le ciel qatari, et scellé le destin de son équipe dans ce Mondial.

Sa réaction était attendue, il a finalement communiqué. « Complètement dégoûté. Nous avons tout donné et tout s'est joué sur un petit détail dont je suis responsable. On ne peut pas s'en cacher, ça fait mal et il faudra du temps pour s'en remettre, mais ça fait partie du sport. Maintenant, il s'agit d'utiliser cette expérience pour être plus fort mentalement et physiquement pour le prochain défi. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté tout au long du tournoi, cela signifie beaucoup» a écrit Harry Kane sur ses réseaux sociaux. Il faudra rapidement se remettre de cet échec pour le buteur de Tottenham, car les Spurs reprennent leur saison le 26 décembre, avec un match de Premier League face à Brentford.