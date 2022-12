Coupe du Monde 2022 : Cristiano Ronaldo tout proche de quitter le Qatar avant le match contre la Suisse ?

La saison de Cristiano Ronaldo est très difficile sur le plan personnel. Désormais sans club, le Portugais a vécu quatre mois en tant que remplaçant du côté de Manchester United avant de réaliser une interview choc dans laquelle il dézinguait Erik Ten Hag et le club. Son contrat a donc été résilié. Ce début de Coupe du Monde était réussi pour le quintuple Ballon d'Or qui avait transformé un penalty obtenu par ses soins lors de la victoire portugaise 3-2 contre le Ghana. S'en est suivi son faux-but contre l'Uruguay et une défaite contre la Corée du Sud. Mais tout aurait pu basculer dans une dimension négative bien plus importante s'il n'avait pas su canaliser ses émotions.

En effet, avant le match contre la Suisse, Fernando Santos, le sélectionneur portugais a annoncé la composition d'équipe. Dans celle-ci on retrouvait le crack du Benfica Lisbonne Gonçalo Ramos en lieu et place de CR7. Selon le journal portugais Record, Fernando Santos et Cristiano Ronaldo ont eu une vive explication après laquelle le joueur a failli quitter le groupe et le Qatar. Calmé, il a finalement décidé de rester, considérant qu'il aurait toujours un rôle à jouer afin de faire gagner le premier titre mondial à son pays. Le choix du coach s'est d'ailleurs avéré payant puisque Gonçalo Ramos a inscrit un triplé lors de la victoire 6-1 du Portugal contre la Suisse. De quoi apaiser encore un peu Cristiano Ronaldo, ou le motivé deux fois plus. Les choix de Fernando Santos seront en tout cas scrutés pour le quart de finale contre le Maroc.