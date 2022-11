Coupe du Monde 2022 - Cavani, Suarez et Nunez avec l'Uruguay

La liste de 26 joueurs comprend de façon inattendue le défenseur central du FC Barcelone Ronald Araujo, opéré fin septembre d'un adducteur et qui arrivera à la Coupe du Monde sans l'autorisation médicale de son club. Cependant, à la suite d'un accord entre la Fédération uruguayenne (AUF) et le Barça, Araujo sera supervisé par un membre de l'équipe médicale du leader du championnat d'Espagne présent au camp d'entraînement de la Celeste à Doha jusqu'à la délivrance du certificat médical. Outre Suarez, 35 ans, meilleur buteur de la Celeste avec 68 buts, Cavani, 35 ans, deuxième avec 58 buts, les défenseurs Diego Godin (36 ans) et Martin Caceres (35 ans) et le gardien Fernando Muslera (36 ans) disputeront également leur quatrième Coupe du Monde depuis celle en 2010 en Afrique du Sud où l'Uruguay avait terminé quatrième.

Aux côtés de ces joueurs expérimentés, qui n'ont pour seul titre que la Copa America 2011, de jeunes talents ne demandent qu'à éclore sur le plan international : l'attaquant de Liverpool Darwin Nuñez et les milieux de terrain Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham) et Facundo Pellistri (Manchester United). Diego Alonso a pris en charge l'équipe nationale fin 2021 en remplacement du vétéran Oscar Tabarez, qui payait les mauvais résultats de la Celeste au début des qualifications sud-américaines pour Qatar-2022. Depuis ses débuts sur le banc de l'Uruguay contre le Paraguay le 27 janvier, Alonso a un bilan de sept victoires, un nul et une défaite. La Celeste, championne du monde en 1930 et 1950, est placée dans le groupe H avec la Corée du Sud, le Portugal et le Ghana.:

Gardiens : Sergio Rochet (Nacional, URU), Fernando Muslera (Galatasaray, TUR), Sebastian Sosa (Independiente, ARG)

Défenseurs : José Luis Rodriguez (Nacional, URU), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Ronald Araujo (FC Barcelone, ESP), José María Giménez (Atlético Madrid, ESP), Sebastian Coates (Sporting Lisbonne, POR), Diego Godin (Vélez Sarsfield, ARG), Martin Caceres (Los Angeles Galaxy, USA), Matias Viña (AS Rome, ITA), Mathias Olivera (Naples, ITA)

Milieux de terrain : Matias Vecino (Lazio Rome, ITA), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Lucas Torreira (Galatasaray, TUR), Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne, POR), Facundo Pellistri (Manchester United, ENG), Nicolas De la Cruz (River Plate, ARG), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense, BRA), Facundo Torres (Orlando City, USA)

Attaquants : Darwin Nunez (Liverpool, ENG), Luis Suarez (Nacional/URU), Edinson Cavani (Valence, ESP), Maximiliano Gomez (Trabzonspor, TUR).