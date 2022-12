Ce samedi soir, l'équipe de France affronte l'Angleterre pour un choc qui devrait être passionnant en quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus, très solides depuis le début du Mondial, tenteront de rallier une deuxième demi-finale de suite en Coupe du Monde.

Depuis le début de la compétition, Didier Deschamps et ses joueurs n'ont jamais eu à faire face à une équipe aussi forte que l'Angleterre. Il faudra donc être prêt à rentrer dans un combat intense immédiatement. Le groupe de l'équipe de France est au complet pour ce match et jusqu'alors aucun joueur ne semble susceptible d'être absent. Du côté anglais, on appréhende surtout la gestion du cas Kylian Mbappé. Cela a été le principal sujet de discussion dans les médias britanniques. Kyle Walker a donc désormais la pression de devoir gérer le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Les Three Lions réussissent un magnifique Mondial et devraient donner du fil à retordre à l'équipe de France.

Les compositions probables

Le onze probable des Bleus : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.

Le onze probable de l'Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Dier, Henderson, Bellingham - Foden, Kane, Saka.