Coupe du Monde 2022 : A Lusail, l'Argentine comme à la maison

"On profite de ces moments avec les gens qui sont ici et en Argentine, où tout le monde est euphorique", a encore déclaré Lionel Messi vendredi après un long moment de communion entre l'équipe au maillot ciel et blanc et ses "hinchas", omniprésents à Doha depuis le début de la Coupe du monde.

Selon des estimations de l’ambassade d'Argentine au Qatar, entre 35.000 et 40.000 Argentins avaient prévu de se rendre au Mondial, soit l'un des plus importants contingents de supporters avec ceux du Mexique et de l'Arabie Saoudite. L'Albiceleste est en outre soutenue par des milliers d'Indiens et Bangladais employés au Qatar et traditionnellement fans de l'Argentine.

Tout au long du tournoi, on a donc vu Messi et les siens haranguer les tribunes, serrer les poings, hurler de tonitruants "Vamos", se nourrir de la passion et du soutien de la foule et profiter de l'avantage certain de jouer à domicile ou presque, que seul le Maroc peut aussi revendiquer parmi les équipes du dernier carré. "Par rapport à la France, par exemple, on sent que l'Argentine n'est pas encore tout à fait au même niveau. Mais c’est une équipe qui est aidée par ses supporters", a confirmé à l'AFP David Trezeguet, champion du monde 1998 avec la France mais né et grandi en Argentine.

"Les 45 millions"

A chaque fin de match gagné, après s'être éternisés sur la pelouse à chanter avec les supporters, les joueurs de Lionel Scaloni ont souvent répété qu'ils jouaient pour "45 millions" d'Argentins.

"Ce que je fais, je le fais pour les 45 millions. Ils traversent une mauvaise période économique. Donner de la joie aux gens, c'est ce qui m'arrive de mieux en ce moment", a ainsi raconté le gardien Emiliano "Dibu" Martinez, héros de la séance de tirs au but face aux Pays-Bas. Pour David Trezeguet, la situation actuelle en Argentine est en effet un facteur expliquant la relation particulière entre joueurs et "hinchas".

"Ma première image de l'équipe d'Argentine, c’est au Mexique en 1986. Il y avait de la folie à l'époque, mais pas la folie actuelle. Là, il y a le côté sportif, mais aussi des soucis socio-économiques dans le pays, qui font qu’il y a une passion encore beaucoup plus grande", juge "Trezegol". En Argentine, les médias locaux ont effectivement beaucoup raconté les nombreuses histoires de fans ayant économisé depuis quatre ans pour se payer le voyage au Qatar, changeant leurs pesos en dollars pour qu’ils ne perdent pas de valeur alors que le pays est dévoré par l'inflation (76,6% depuis le début de l'année).

Diego, Tota, les Malouines

D'autres, comme Beto, un sexagénaire rencontré par l'AFP au Souq Wakif pendant la phase de poules, sont arrivés des Etats-Unis ou d'ailleurs, après avoir émigré. Mais la passion est intacte. "Même si ça fait longtemps que je vis aux Etats-Unis, si vous me coupez au poignet, c'est du sang bleu et blanc qui va couler, affirme-t-il. Nous avons une passion immense pour le football. On souffre beaucoup au quotidien, parce qu'il y a des problèmes dans notre pays, l'économie ne va pas bien. Mais le foot nous donne cette énergie qui nous permet de passer de rien à tout."

Cette passion, ce lien qui unit les Argentins, se retrouve dans deux chants qui reviennent sans cesse dans les stades du Qatar, "Vamos Argentina" et surtout "Muchachos", sorte d'hymne non-officiel de la sélection, qui convoque, outre Messi, les souvenirs de Maradona et de ses parents Don Diego et Dona Tota, mais aussi la guerre des Malouines de 1982 entre l'Argentine et le Royaume-Uni, qui a laissé de lourdes traces dans le pays.

"L'Argentine est un pays complexe avec, politiquement, de nombreuses fractures. Il y a peu de sujets qui sauvent le collectif. Mais les Malouines, c'est le sauvetage du collectif, comme l'équipe nationale de football. Nous sentons tous cette appartenance", avait expliqué à l’AFP avant le tournoi Edgardo Esteban, directeur du Musée des Malouines à Buenos Aires. "Muchachos, aujourd'hui on recommence à y croire. Je veux gagner la troisième, je veux être champion du monde !". La Croatie, la France et le Maroc sont prévenus, Messi et l'Argentine veulent encore chanter.