Coupe du Monde 2018 : Adil Rami dévoile les images de la soirée "extincteur"

Deschamps avait voulu réprimander les Bleus

Il y a 2 ans jour pour jour, l'équipe de France remportait la Coupe du Monde 2018 face à la Croatie (4-2) avec des réalisations d'Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé et un but contre son camp de Mario Mandzukic. Afin de célébrer au mieux cet anniversaire particulier,. Les Bleus avaient ensuite été confrontés au personnel de l'hôtel ainsi qu'à la police afin de s'expliquer. "Je ne vous cache pas que j'étais parti pour remonter des bretelles. Ils étaient à une centaine de mètres et je les ai entendus dire : 'On est tous ensemble, c'est personne, c'est les 23 !' Je me suis mis à marcher et me suis demandé si ça m'était déjà arrivé d'être une telle situation quand j'étais joueur. Je suis arrivé, je les ai regardés et je n'ai rien dit. Voilà", avait expliqué Didier Deschamps, au sujet de cet épisode dans les colonnes de La Provence, en juillet 2018.