Coronavirus : Deschamps et Macron ont eu un entretien

Le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé avec Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, lundi, veille de l'annonce d'Edouard Philippe, selon des informations de RMC Sports. Mardi, le Premier Ministre a annoncé l'arrêt de la saison en Ligue 1 et Ligue 2. Le chef de l’État a tenu des propos sous une forme très informelle avec Deschamps.

Macron voudrait une harmonisation concernant les arrêts des championnats

En outre, Le Parisien indique que l'ambition du président de la République serait une harmonisation des cinq grands championnats. Il faudrait donc que l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre imitent la France concernant l'arrêt de la saison. Pour le moment, il y a 3 arrêts : Pays-Bas, Belgique et France. Ce mercredi, le comité médical de l'UEFA a, par la voix de son président, Tim Meyer, indiqué qu'une reprise de la saison était de l'ordre du "possible".