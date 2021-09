La deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022 se poursuit ce lundi en Afrique. Si la rencontre Guinée-Maroc a été reportée en raison d'un contexte sécuritaire qualifiée de "volatile" par les instances, on suivra deux matchs entre battus de la première journée en quête de rachat (Djibouti-Niger et Liberia-Centrafrique), tandis que le Mali, en déplacement en Ouganda, et le Bénin, qui reçoit la RD Congo, tenteront au contraire de poursuivre sur leur bonne lancée de la première journée. Deux chocs opposent d'anciens mondialistes : Afrique du Sud-Ghana et surtout Côte d'Ivoire-Cameroun. Ce soir à Ebimpé entre des Éléphants tenus en échec à Maputo et des Lions Indomptables vainqueurs du Malawi sans toujours convaincre, c'est une question de prestige et de suprématie (provisoire) dans ce groupe D.

Programme du lundi 6 septembre :

Groupe A :

15h : Djibouti - Niger



Groupe C :

18h : Liberia - Centrafrique



Groupe D :

21h : Côte d'Ivoire - Cameroun



Groupe E :

15h : Ouganda - Mali



Groupe G :

18h : Afrique du Sud - Ghana



Groupe J :

15h : Bénin - RD Congo