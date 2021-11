Le Bénin s'est imposé, chez lui à Cotonou, face à Madagascar (2-0), ce jeudi lors de la cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Une victoire qui fait rêver tout un peuple et augure d'une suite heureuse. Les poulains de Michel Dussuyer, grâce ces précieux points acquis, de rapprochent tout doucement de Qatar 2022 même si le chemin est encore long. Ce match a tenu toutes ses promesses. Venus à Cotonou pour faire un résultat, les Barea d'Eric Rabesandratana ont livré aux Béninois une rude bataille. Dès l'entame, ils se sont montrés menaçants, en témoigne le tir de Romain Métanire (3e) mais les locaux ne démordaient point et répliquaient par un coup franc tiré au dessus par Jodel Dossou (6e).

Le stade debout pour Dossou



Le collectif béninois se créait d'autres occasions mais les attaquants péchaient souvent dans la finition. La persévérance finira par payer quand Charbel Gomez éliminait trois défenseurs malgaches et trouvait son coéquipier , le "bad boy" de la sélection, Jodel Dossou. Le sociétaire de Clermont Foot allait ajuster un tir du pied gauche et faire mouche des 25 mètres (44e, 1-0). Tout le stade se levait alors pour saluer le génie du buteur.

Mounié frappe encore



A la reprise, pas de répit, les 22 acteurs jouaient crânement leurs chances afin de s'offrir les meilleures occasions. Plus grand chose à signaler si ce n'est quelques pertes de balles de Jordan Adéoti. Les Malgaches poussaient mais en face les hommes de Michel Dussuyer étaient décidés à gagner. Déjà auteur de deux buts dans ces éliminatoires, l'inévitable Steve Mounié apportait de la plus belle des manières sa touche à la victoire de son équipe d'une frappe qui ne laissait aucune chance à Melvin Adrien (79e, 2-0). Les Écureuils du Bénin s'emparent de la tête du groupe J avec désormais 10 points au compteur et ceci avant le déplacement périlleux sur la RDC (8 points) dimanche pour un match qui sonne comme la finale du groupe. La Tanzanie et Madagascar sont éliminés.



Les onzes de départ :

Bénin : Allagbé - Doremus, Adenon, Verdon, Kiki - Ahlinvi, D'Almeida, Adéoti - Gomez, Mounié, Dossou.

Madagascar : Adrien - Métanire, Bapasy, Randrianarisoa, Morel, Lapoussin - Rakotoharimalala, Ilaimaharitra, Raveloson, Voavy - Rakotondraibe.