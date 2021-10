CM 2022 (Qualifications) : Le Maroc et le Sénégal s'envolent, le Ghana reste en course

Guinée Bissau - Maroc compositions : pic.twitter.com/RNuMmfsTk1

Et de deux pour le Maroc ! Samedi, sur la pelouse du complexe Mohammed V, les Lions de l'Atlas ont enregistré une seconde victoire contre la Guinée-Bissau (3-0). La mission a été encore une fois parfaitement accomplie par l'escouade de Vahid Halilhodzic, emmenée par un Chair intenable. El Kaabi (10e, 70e) et Barkok (20e), d'une magnifique frappe de l'extérieur, ont fait parler la poudre pour venir à bout des Djurtus. Du travail bien fait.Bono - Hakimi, Masina, Aguerd, Saiss - Barkok, S.Amrabat - Louza, R.Mmaee, Chair - El Kaabi.J.Mendes - Candé, Marcelo Djalo, Nanu, Sangante - Piqueti, Bura, Sori Mané, Semedo, Jorginho - F.Mendy.Cette nouvelle victoire, la troisième en trois matchs, permet au Maroc de s'envoler en tête du groupe I, avec désormais cinq longueurs d'avance sur la Guinée-Bissau. La qualification pour les barrages sera dans la poche en cas de victoire contre la Guinée, mardi en match en retard.Autre Mondialiste sortant, le Sénégal a également fait un nouveau pas vers les barrages en enchaînant une nouvelle victoire, face cette fois à la Namibie (X-X). Sur leur pelouse de Thiès, les Lions de la Teranga ont ouvert le score dès l'entame par leur homme en forme, Idrissa Gana Gueye (10e). Famara Diedhiou (38e) Sadio Mané (55e) et Keita Baldé (80e) leur ont ensuite permis de prendre le large, les Brave Warriors se contentant de sauver l'honneur par Joslin Kamatuka (77e).Mendy, B.Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss, Gueye, Kouyaté, K.Diatta, Mané, Is.Sarr, Diedhiou.Vries, Haoseb, Kamberipa, Gebhardt, Hanamub, Katjiteo, Hambira, Limbondi, Kambindu, Shalulile, Kavendji.Combinée au match nul entre le Togo et le Congo (1-1), plus tôt ce samedi, cette nouvelle victoire du Sénégal met les hommes d'Aliou Cissé en position de se qualifier pour les barrages dès la prochaine journée.Enfin, le Ghana l'a emporté sur le Zimbabwe (3-1), grâce à des réalisations signées Mohammed Kudus (5e), Thomas Partey (66e) et André Ayew (87e), les Warriors ayant un temps égalisé par Knowledge Musona (49e, sp). Milovan Rajevac commence son nouveau mandat sur le banc ghanéen par une victoire.Les Black Stars maintiennent ainsi le contact avec l'Afrique du Sud, leader du groupe G avec un point d'avance.