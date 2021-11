Si la journée avait débuté par un match sans enjeu entre le Zimbabwe et l'Éthiopie (1-1), le choc du jour dans le groupe E opposait à Cape Coast le Ghana à l'Afrique du Sud. Avec une place de barragiste pour les hôtes en cas de victoire sur leurs visiteurs, leaders invaincus de la poule. Plus incisifs, les Black Stars mettaient la pression, malgré la sortie précoce de Kudus (12e). Mashego privait Jordan Ayew de l'opportunité de défier Williams (14e). Le Ghana dominait et ouvrait le score grâce à un penalty très généreux. Au duel avec De Reuck, Amartey s'écroulait. André Ayew exécutait la sentence (33e, 1-0). Sonnés, les Sud-Africains atteignaient la mi-temps sans être capables de vraiment réagir.



La partie s'animait quelque peu après l'heure de jeu, quand les créateurs se réveoillaient. Sulemana enchaînait les slaloms sur le flanc gauche (65e, 71e), tandis que Percy Tau, sur coup franc puis à la conclusion d'une percée axiale, mettait Wollacott à contribution (67e, 69e). Un coup franc d'André Ayew poussait Williams à la parade (75e). Le break était proche quand Sulemana évitait la sortie présomptueuse de Williams mais ratait le but vide des vingt mètres (78e). Les changements, avec notamment l'entrée de Dolly, n'y changeaient rien : très solides, les Black Stars repoussaient jusqu'au bout les assauts sud-africains et décrochaient leur ticket pour les barrages. Les hommes de Milovan Rajevac restent en course pour une quatrième participation au Mondial.



Les onzes de départ :

Ghana : Wollacott - Yiadom, Djiku, Amartey, Baba - M.Wakaso, Id.Baba, Kudus - A.Ayew, J.Ayew, Sulemana.

Afrique du Sud : Williams - Mobbie, Xulu, De Reuck, Mashego - Phete, Brooks, T.Mokoena - Tau, Letsoalo, Hlongwane.