CM 2022 (Qualifications) : La Croatie vient à bout de la Russie et verra le Qatar

Koudriachov, héros malheureux

Au lendemain de la qualification des champions du monde 2018, les derniers finalistes en ont fait de même ce dimanche et verront le Qatar en 2022.Alors que les visiteurs (22 points) pouvaient se contenter d'un match nul au coup d'envoi par rapport aux locaux (20), les joueurs de Valeri Karpine sont tombés de haut. Sous la pluie, les coéquipiers de Luka Modric n'avaient donc pas le choix et devaient l'emporter pour s'éviter les barrages. D'entrée, les joueurs de Zlatko Dalic ont poussé mais la tête d'Andrej Kramaric, sur un centre de Josip Juranovic, n'a pas inquiété Matvey Safonov plus que cela (9eme).Ainsi, à la pause, le score était encore nul et vierge malgré la domination croate.Après la mi-temps, sur un nouveau bon centre de Juranovic, Mario Pasalic a encore une fois vu Safonov s'interposer sur une tête de près du milieu de l'Atalanta Bergame (47eme). Finalement, dans les dernières minutes, alors que la Russie semblait presque avoir fait le plus dur, la chute fut brutale.Malheureux, le latéral gauche d'Antalyaspor a dévié dans son propre but le ballon, alors que le danger n'était pas pressant. Derrière, la Croatie a tenu et a logiquement été récompensée de son match (63 % de possession, 19 tirs dont cinq cadrés à deux frappes non cadrées). Au finish, les coéquipiers du Marseillais Duje Caleta-Car finissent donc en tête du groupe H et sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, ce qui sera leur 8eme tournoi international.