CM 2022 : L'Espagne sans Sergio Ramos

Coup dur pour Sergio Ramos. Alors qu’il se voyait bien participer à sa cinquième Coupe du monde, l’arrière du PSG a été écarté par Luis Enrique. Le sélectionneur espagnol lui a préféré d’autres éléments à son poste, dont le jeune Hugo Guillamon (Valence).

Pas de retour pour Sergio Ramos

En plus d’Eric Gomez, de Pau Torres et d’Aymeric Laporte, Enrique a donc choisi de miser sur ce joueur de 22 ans et qui ne compte que 3 sélections avec la Roja. Cela ne pèse guère avec les 180 capes de Ramos. Mais, le sélectionneur a fait son choix et a donc décidé de se passer de son ancien taulier. Au Qatar, Sergio Busquets sera d’ailleurs le seul rescapé de l’épopée victorieuse du Mondial 2010.



Ramos n’est pas convoqué, mais il y aura tout de même deux représentants du PSG au sein de la Seleccion. Carlos Soler et Pablo Sarabia ont été convoqués pour cette compétition.

Ansu Fati est présent

Parmi les curiosités de la liste, il y a la présence du Barcelonais Ansu Fati. Ce dernier n’a pourtant eu que très peu de temps de jeu au sein de son club depuis l’entame de la saison.



A noter enfin qu’il n’y a que deux joueurs du Real parmi les convoqués. Il s’agit de Dani Carvajal et de Marco Asensio. C’est déjà de plus cela dit que lors du dernier Euro.



La liste espagnole pour la Coupe du monde :



Gardiens : Unai Simón, Rober Sánchez, David Raya



Défenseurs : Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, José Luis Gayà.



Milieux de terrain : Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri, Koke.



Attaquants : Ferran Torres, Nico Williams, Jeremi Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Ansu Fati.