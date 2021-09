Si les Bleus se sont rassurés face à la Finlande (2-0), cette soirée a aussi été animée sur aux quatre coins du continent. Le Portugal, pourtant privé de Cristiano Ronaldo, avait donné le ton en signant un succès facile contre l’Azerbaïdjan en début de soirée (3-0). Bernardo Silva, André Silva et Diogo Jota ont été les buteurs lusitaniens dans cette rencontre. Dans l'autre match de cette poule, l'Irlande et la Serbie se sont quittées sur un partage des points (1-1).



Depay inarrêtable !



Pour le reste, les cadors n'ont pas fait dans la dentelle. Demi-finaliste de l'Euro, le Danemark a encore fait le show en atomisant Israël (5-0), mais ce sont surtout les Pays-Bas qui ont marqué les esprits en s'offrant une balade de santé contre une formation du calibre de la Turquie (6-1). Dans une forme éblouissante, Memphis Depay y est allé de son triplé. Le but du Marseillais Ünder en fin de match n'a pas pesé bien lourd.



Erling Haaland, lui aussi, s'est offert un hat-trick avec la Norvège contre la modeste équipe de Gibraltar (5-1). Dans le groupe H, la Croatie a dompté la Slovénie assez facilement (3-0), tandis que la Russie et la Slovaquie ont fait le métier, sur le même score de 2 à 0, respectivement contre Malte et Chypre. Enfin, à noter la mauvaise opération de la Bosnie-Herzégovine contre le Kazakhstan (2-2) dans la poule des Bleus. Ces deux équipes ferment la marche de ce groupe D.