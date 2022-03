Le Mali pour une première



Beau discours du capitaine Seydou Keita qui s’adresse a nos Aigles 🦅 « Vous pouvez gagner tout les trophées dans vos clubs cela ne vaudra pas ces matchs là » ✊🏾🇲🇱 pic.twitter.com/ATHhbfTBs8

— Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) March 24, 2022

à travers l'Afrique. Lesdans ce troisième et dernier tour des éliminatoires africains. Il s'agit du, du, du, de laet de l'Quatre sont têtes de série et auront donc l'avantage de recevoir lors de la manche retour des doubles confrontations – la cinquième étant l'Algérie, opposée au Cameroun. Un au minimum et quatre au maximum seront encore présents en phase finale au mois de novembre au Qatar, puisquelors de ces barrages. Une seule des dix équipes engagées n'a en revanche pas joué la dernière CAN : il s'agit de la, qui accueille les Lions de l'Atlas devant 25.000 spectateurs au stade des Martyrs.Ces qualifications pourraient faire évoluer la. Avec 7 participations,, devant le Nigeria (6), le Maroc et la Tunisie (5) – cette dernière restant la première équipe africaine à avoir gagné un match en phase finale, en 1978 face au Mexique (3-1) – l'Algérie (4), l'Egypte, l'Afrique du Sud et le Ghana (3), le Sénégal (2), la RD Congo (sous le nom de Zaïre, en 1974), l'Angola et le Togo (1).et décroche son billet pour le Qatar. Dans le contexte tendu qui est celui du Mali de 2022, une telle issue procurerait une joie incroyable à tout un peuple, comme l'a souligné Seydou Keita dans son adresse aux Aigles.16h00 : RD Congo – Maroc, Stade des Martyrs, Kinshasa.18h00 : Mali – Tunisie, Stade du 26-Mars, Bamako.18h00 : Cameroun – Algérie, Stade de Japoma, Douala.20h30 : Egypte – Sénégal, Cairo International Stadium, Le Caire.20h30 : Ghana – Nigeria, Baba Yara Stadium, Kumasi.