CM 2022 : Le point sur la zone Europe

Groupe A



Si les deux premières places semblent promises au Portugal et à la Serbie, avec deux points d'avance pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, reste à savoir dans quel ordre. L'idée, pour les deux sélections, sera de maintenir le rythme avant la finale du 14 novembre à Lisbonne.



Portugal - Luxembourg (mardi 12 octobre) ; Luxembourg - Serbie (samedi 9 octobre), Serbie - Azerbaïdjan (mardi 12 octobre).

Groupe B



La Suède va rattraper ses deux matchs en retard par rapport à l'Espagne, engagée dans le Final Four de Ligue des Nations. Si elle les gagne, elle dépassera la Roja avec deux points d'avance.



Suède - Kosovo (samedi 9 octobre), Suède - Grèce (mardi 12 octobre).

Groupe C



Même topo pour la Suisse par rapport à l'Italie. Si les Helvètes gagnent leurs deux matchs, ils reviendront à hauteur des champions d'Europe avant un Italie - Suisse décisif en novembre.



Suisse - Irlande du Nord (samedi 9 octobre), Lituanie - Suisse (mardi 12 octobre).

Groupe D



Les Bleus, sauf catastrophe, termineront premiers. Tout reste à faire, en revanche, pour la place de barragiste entre la Finlande, l'Ukraine, la Bosnie et le Kazakhstan, qui se tiennent tous en deux points.



Kazakhstan - Bosnie, Finlande - Ukraine (samedi 9 octobre) ; Kazakhstan - Finlande, Ukraine - Bosnie (mardi 12 octobre).

Groupe E

5 - Patrik Schick a marqué 5 buts lors de cet EURO 2020, seul Oldrich Nejedly (7) a fait mieux chez les joueurs de la République tchèque/Tchécoslovaquie en tournoi majeur. Gâchette. #CZE #EURO2020 pic.twitter.com/4HJHyam6qU

— OptaJean (@OptaJean) July 3, 2021

Groupe F

La Belgique encore plus promise à la qualification directe (seize points en six matchs), la République Tchèque et le Pays de Galles vont se livrer un duel potentiellement décisif pour la deuxième place. Les deux équipes sont à égalité, avec un match de moins pour les Gallois.(vendredi 8 octobre) ;(lundi 11 octobre).



Le Danemark est imprenable, seule équipe à six victoires en six matchs. Derrière, l'Autriche, à respectivement trois et quatre points d'Israël et de l'Ecosse, peut encore profiter de l'affrontement entre les deux pays pour se replacer dans la course au barrage.



Ecosse - Israël, Féroé - Autriche (samedi 9 octobre) ; Danemark - Autriche, Féroé - Ecosse, Israël - Moldavie (mardi 12 octobre).

Groupe G



C'est très chaud entre les Pays-Bas, la Norvège et la Turquie, à peine en retrait avec deux points de moins que le duo de tête. Un dernier Pays-Bas - Norvège, avec Erling Haaland (forfait cette semaine), devrait valoir son pesant d'or en novembre.



Lettonie - Pays-Bas, Turquie - Norvège (vendredi 8 octobre) ; Lettonie - Turquie, Pays-Bas - Gibraltar, Norvège - Monténégro (lundi 11 octobre).

Groupe H



Le duel pour la première place se dessine assez nettement entre la Croatie et la Russie, à égalité de points en tête. Leur ultime affrontement sera pour le mois de novembre.



Chypre - Croatie, Russie - Slovaquie (vendredi 8 octobre) ; Croatie - Slovaquie, Slovénie - Russie (lundi 11 octobre).

Groupe I



L'Angleterre dispose d'un matelas de quatre points d'avance sur l'Albanie, surtout engagée dans la lutte pour les barrages avec une longueur d'avance sur la Pologne et deux sur la Hongrie.



Andorre - Angleterre, Hongrie - Albanie, Pologne - Saint-Marin (samedi 9 octobre) ; Albanie - Pologne, Angleterre - Hongrie (mardi 12 octobre).

Groupe J

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪 #Euro2020 #ENGGER

⚡⚡ L’Angleterre élimine l’Allemagne et enflamme Wembley !

🥊 Sterling a ouvert le score, Kane a enfin débloqué son compteur !

💥 Clap de fin pour Joachim Löw !https://t.co/hxDiY3PQJM

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 29, 2021

Même situation pour l'Allemagne : quatre points d'avance sur un trio Arménie - Roumanie - Macédoine du Nord, où chacune de ces équipes est également séparée d'une unité.(vendredi 8 octobre) ;(lundi 11 octobre).