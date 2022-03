Comme les quatre autres « mondialistes » sortants, le Nigeria, opposé au Ghana, est encore en course dans ce troisième et dernier tour des éliminatoires africains. En cas de qualification, les Super Eagles rejoindraient le Cameroun, seule équipe africaine à avoir disputé quatre phases finales de suite, entre 1990 et 2002.



Les triples champions d’Afrique, qui ont choisi de faire durer le provisoire incarné par Augustine Eguavoen, ne manquent pas d’atouts pour atteindre cet objectif. Si leur taulier de l'entrejeu Wilfred Ndidi (Leicester) ne sera pas de la partie, leur puissance offensive, étalée pendant la CAN durant un premier tour abouti, sera relevée par le retour de Victor Osimhen, absent au Cameroun pour cause de Covid.

Le Ghana sans André Ayew

Qualifié pour les barrages grâce à un penalty litigieux obtenu contre l’Afrique du Sud, le Ghana a affiché ses limites lors de la dernière CAN. Son élimination dès le premier tour a eu pour effet de mettre fin au deuxième mandat de Milovan Rajevac. Les rênes des Black Stars ont été confiées au national Otto Addo, qui était le premier adjoint du Serbe.



Celui qui était aussi dans le staff du Borussia Dortmund n’aura que quelques jours d’entraînement pour apporter sa touche à un groupe privé notamment d’André Ayew, suspendu suite à son expulsion pendant la CAN, et du virevoltant Rennais Kamaldeen Sulemana, blessé. Soit deux joueurs symboles des deux générations qui composent cette équipe en transition et en quête de repères. Dernière nation africaine à avoir atteint les quarts de finale d’une Coupe du Monde – c’était en 2010 en Afrique du Sud –, le Ghana ne part pas favori face à un Nigeria plus régulier.



Sur vos agendas :

25 mars 2022, 20h30 : Ghana – Nigeria, Baba Yara Stadium, Kumasi.

29 mars 2022, 19h00 : Nigeria – Ghana, MKO National Stadium, Abuja.