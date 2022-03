CM 2022 : Le Japon et l'Arabie saoudite qualifiés

Le premier résultat de la dernière journée des éliminatoires a été immédiatement déterminant dans la zone asiatique, et pour cause : il envoie d'un seul coup deux équipes au Mondial. Le Japon, en remportant le choc en Australie (0-2) dans les derniers instants grâce à un doublé du remplaçant Kaoru Mitoma (89eme, 90eme+4), se qualifie ainsi pour sa septième phase finale - la septième consécutive - et permet aussi à l'Arabie saoudite de poinçonner son ticket pour le Qatar. Ce sera la deuxième participation de rang pour les Saoudiens, la sixième sur les huit dernières éditions (et la sixième de leur histoire). Les quatre qualifiés directs sont désormais connus en Asie, puisque l'Iran et la Corée du Sud étaient déjà du voyage.



Si les Japonais n'avaient besoin que d'un nul pour maintenir les Australiens à trois points (et un meilleur goal-average particulier), ceux-ci auraient encore pu espérer une improbable défaite de l'Arabie saoudite en Chine pour s'offrir une sorte de finale mardi face à cette dernière. Il n'en sera donc rien, et les Socceroos devront se contenter des barrages en juin, à Doha.



D'abord face au troisième de l'autre groupe, les Emirats arabes unis ou le Liban (les Emirats tiennent la corde, avec trois points d'avance et une meilleure différence de buts particulière). Puis, éventuellement, la semaine suivante contre le cinquième de la zone AmSud - ces deux matchs sont prévus le 7 juin, puis le 13 ou 14 juin. Jetant toutes leurs forces dans la bataille, les Australiens auraient déjà pu plier en première période avec un tir de Minamino sur la barre (37eme). Mais ils auraient surtout pu ouvrir la marque juste avant la demi-heure de jeu (26eme), leur but étant refusé pour une faute sur le gardien japonais. Leur chance était passée.