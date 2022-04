CM 2022 : Le Danemark, un classique pour les Bleus en phase de groupes

2 - La France a déjà rencontré le Danemark à 3 reprises en phase de groupes d’une Coupe du Monde, dont 2 fois lors des éditions où les Bleus ont été sacrés champions du monde (2-1 en 1998 et 0-0 en 2018). Porte-bonheur. #TirageCDM #FRADEN pic.twitter.com/xPfb82oPiC

Le sélectionneur du Danemark prévient les Bleus

Le verdict est tombé pour les Bleus. Lors de la Coupe du monde 2022, prévue du 21 novembre au 18 décembre, l'équipe de France sera opposée au Danemark, à la Tunisie et à un barragiste (le Pérou ou l'Australie ou les Émirats arabes unis) dans le groupe D. Le pays de Christian Eriksen demeure un opposant habituel pour les Bleus en phase de groupes, sur le plan historique.. Retour sur certains matchs marquants, et projection sur celui du Mondial, qui se tiendra le samedi 26 novembre prochain, à Lusail., avec la défaite et l'élimination des Bleus (2-1). Dans le groupe A, et après deux matchs nuls contre la Suède (1-1) et l'Angleterre (0-0), la France a dû affronter un Danemark invité après l'exclusion de la Yougoslavie. Dans cette opposition pour la qualification en demi-finales, les Bleus entraînés par Michel Platini ont été défaits (1-2). Surpris par l'ouverture du score de Larsen (8ème), ils avaient su égaliser grâce à Jean-Pierre Papin (61ème) mais alors qu'un nul était suffisant pour rejoindre le dernier carré, la réalisation d'Elstrup (78ème) donna la victoire au Danemark (futur vainqueur), éliminant du même coup les Bleus.. Le début de tournoi très compliqué des Bleus (défaite face au Sénégal 1-0, nul contre l'Uruguay 0-0) mettait la sélection tricolore devant l'obligation de s'imposer contre le Danemark par au moins 2 buts d'écart afin d'espérer se qualifier en 8èmes de finale. Sans Thierry Henry, suspendu, et devant composer avec un Zinédine Zidane diminué par une blessure à la cuisse, la France, alors championne du monde en titre, s'inclina (2-0) avec une élimination logique dès la phase de groupes de la compétition.Avant l'opposition face au Danemark lors de la Coupe du monde 2022, la France croisera par deux fois la route de ce même opposant, dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des nations 2022-2023 (le 3 juin au Stade de France, ainsi que le 25 septembre à Copenhague). Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand, qui a su amener son équipe en demi-finale du dernier Euro, s'est amusé de cette situation, adressant un message aux Bleus, au micro de beIN Sport. "On a déjà deux matchs à gérer en Ligue des nations contre eux donc cela fera trois fois en cinq mois., a-t-il affirmé, sourire au coin. Pour le côté statistique, à chaque fois que la France a battu le Danemark en phase de poules, elle est devenue championne d’Europe en 1984 et 2000 et du Monde en 1998...