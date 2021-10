CM 2022 : Le Cameroun vers un forfait ?

Le Cameroun pourra-t-il se présenter à Tanger, lundi soir pour la manche retour de sa double confrontation face au Mozambique ? Rien n'est moins sûr à J-1 de cette rencontre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Vainqueurs des Mambas vendredi au stade de Japoma (3-1), les Lions Indomptables étaient initialement supposés décoller pour le Maroc samedi. Mais la compagnie responsable de l'affrètement de l'appareil (Camair-co) tarde à remplir son engagement. De report en report, Antonio Conceiçao et ses hommes n'ont pas encore quitté la capitale économique du pays.

Décollage dans la soirée ?

Selon l'attaché de presse de l'équipe nationale, le dénouement est proche.où ils affrontent ce lundi la sélection nationale du Mozambique pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Le vol initialement prévu ce samedi 9 octobre 2021 à 14 heures, reporté à 21 heures n’a finalement pu avoir lieu selon la compagnie aérienne nationale pour des raisons sanitaires, administratives et techniques », a communiqué ce dimanche Serge Guiffo, sans en dire davantage sur le plan de vol.On sait simplement que l’équipe doit s’entraîner ce jour à Douala et. Il s'agirait de ne plus tarder, sous peine de perdre par forfait lundi. À moins de trois mois de la CAN organisée au pays, voilà qui fait en tout cas sacrément désordre...