Les propos de Djamel Belmadi ne pouvaient laisser le Cameroun sans réaction. Suite aux déclarations du sélectionneur de l'Algérie quant au barrage retour du Mondial 2022, la Fécafoot a répliqué. Par le biais d'un communiqué signé par son président Samuel Eto'o, la Fécafoot "fait part de sa vive préoccupation" et annonce qu'elle "se réserve le droit de porter l'affaire dans les prochains jours devant la Commission d'éthique de la FIFA". Avant cette éventuelle démarche, l'instance dirigeante regrette "ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football" et conclut en rappelant la "fonction hédoniste" du football, "un jeu qui doit nous unir dans la défaite comme dans la victoire." Il n'est pas certain que Djamel Belmadi et les dirigeants algériens soient en ce mois d'avril très réceptifs à une telle philosophie...