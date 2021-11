Alors que les Bleus font leur retour ce samedi contre le Kazakhstan, l'Angleterre et l'Italie étaient en scène ce vendredi dans la zone Europe. Et la soirée a été marquée par le carton des Three Lions face à l'Albanie (5-0). En difficulté cette saison, Harry Kane a réalisé une prestation de haut vol, avec un triplé au compteur sublimé par un magnifique ciseau retourné. Maguire et Henderson ont également trouvé le chemin des filets dans cette rencontre à sens unique, où tous les buts ont été inscrits dès le premier acte. L'Angleterre se rapproche de la qualification en confortant sa place de leader devant la Pologne, qui s'est imposée en Andorre avec un doublé de Robert Lewandowski (4-1).

L'Italie tenue en échec par la Suisse

De son côté, l'Italie devrait se frotter à une toute autre opposition en défiant la Suisse. Les champions d'Europe en titre ont dû se contenter d'un partage des points contre la Nati (1-1). Widmer avait ouvert le score très rapidement pour les visiteurs, avant que Di Lorenzo ne lui réponde avant la mi-temps. Le score n'a plus évolué après le repos. Les deux équipes restent au coude à coude en tête du groupe C. Parmi les autres résultats notables, il faut signaler les succès du Danemark et de l’Écosse, respectivement vainqueurs des Iles Féroé (3-1) et de la Moldavie (2-0) dans le groupe F.