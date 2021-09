L'Algérie a été tenue en échec par le Burkina Faso (1-1), ce mardi dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Sur le terrain neutre de Marrakech où leurs adversaires du soir recevaient, les Fennecs pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant la marque rapidement par le revenant Feghouli, sur un bon service de Slimani (17e, 0-1). Mais Koffi repoussait les balles de break jouées par Bensebaini (24e) puis Slimani (30e).

Les Étalons règlent la mire...



Abandonnant progressivement le semblant de maîtrise qui était le leur, les champions d'Afrique laissaient ensuite les Étalons reprendre confiance... Et régler la mire. Ce qui devait arriver arriva : Abdoul Faisal Tapsoba ajustait Mbolhi de près sur un service de Lassina Traoré (64e, 1-1). Les efforts des deux équipes furent ensuite trop désordonnés pour que le score évolue. Les deux équipes se partagent la tête du groupe A avec 4 points. Si l'Algérie poursuit sa série d'invincibilité, ce nouvel accroc sonne comme une piqûre de rappel pour Djamel Belmadi et ses hommes, déjà bousculés au Zimbabwe et en Zambie lors des éliminatoires de la prochaine CAN.



Dans les autres rencontres de la soirée, deux équipes ont réussi d'excellentes opérations : la Guinée-Bissau qui s'est imposée au Soudan (2-4), et la Libye qui a pris deux points d'avance sur l'Égypte dans le groupe D en allant battre l'Angola (0-1) à Luanda.