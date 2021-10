La troisième journée des éliminatoires du Mondial 2022 se poursuit ce jeudi à travers l'Afrique. Deux grands habitués des phases finales de Coupe du monde, La Tunisie et le Nigeria, auront pour objectif de poursuivre leur carton plein face à deux adversaires en quête de rachat (la Mauritanie et la Centrafrique). Si les Aigles de Carthage pourront compter sur un groupe pratiquement au complet, les Super Eagles évolueront sans deux titulaires habituels, Wilfred Ndidi (Leicester) et Alex Iwobi (Everton).



Sur le terrain neutre d'Agadir, le Mali visera la victoire face au Kenya, en connaissant déjà le résultat du choc d'Afrique de l'Est entre le Rwanda et l'Ouganda. Les Aigles se présenteront au coup d'envoi sans Yves Bissouma, Kévin Zohi, Cheick Doukouré et Lassana Coulibaly, tous forfaits pour des raisons diverses. Avant cela, on suivra attentivement en début d'après-midi le choc des leaders du groupe J entre la Tanzanie et le Bénin (4 points chacun), tandis que la RDC (2 points) tentera de décrocher sa première victoire au détriment de Madagascar, bloqué à zéro point jusqu'alors.

Programme du jeudi 7 octobre :



Groupe B :

18h : Guinée équatoriale – Zambie

21h : Tunisie – Mauritanie



Groupe C :

15h : Liberia – Cap-Vert (à Accra)

18h : Nigeria – Centrafrique



Groupe E :

18h : Rwanda – Ouganda

21h : Mali – Kenya (à Agadir)



Groupe J :

15h : RD Congo – Madagascar

15h : Tanzanie – Bénin