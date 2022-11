CM 2022 : La liste de l'Allemagne, avec le retour surprise de Götze

La liste des 26 joueurs de l'Allemagne pour la Coupe du Monde 2022 :

L'Allemagne version Qatar 2022 aura une grande surprise dans ses rangs. C'est ce jeudi, à 12 heures, qu'Hansi Flick a annoncé sa liste des 26 joueurs retenus afin de disputer la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Vainqueure à quatre reprises de la Coupe du monde, la Mannschaft comptera notamment sur Mario Götze, auteur d'un excellent début de saison sous le maillot de l'Eintracht Francfort. L'ancien élément du Borussia Dortmund retrouve donc l'équipe nationale après plus de cinq ans d'absence, alors qu'il n'avait plus été appelé depuis le 14 novembre 2017 et un match nul en amical contre la France (2-2) . Absent lors du Mondial en Russie en 2018, il n'avait pas participé au fiasco, avec une élimination lors du premier tour pour la nation championne du monde en 2014.Thomas Müller, Manuel Neuer et Matthias Ginter, eux aussi sélectionnés, sont les autres rescapés du sacre au Brésil présents dans la liste de Flick. L'autre petite surprise de la liste tient dans la présence de Youssoufa Moukoko, 17 ans et convoqué pour la toute première fois avec l’équipe nationale après avoir brillé sous le maillot du Borussia Dortmund. Parmi les grands absents, on notera le cas de Timo Werner, opéré de la cheville gauche. Marco Reus est lui insuffisamment remis de sa blessure mi-septembre à la cheville droite et manquera un deuxième Mondial consécutive pour blessure après celui de 2014. Par ailleurs, Mats Hummels, le défenseur central du Borussia Dortmund, n'a pas été retenu.Neuer (Bayern Munich), ter Stegen (FC Barcelone), Trapp (Eintracht Francfort)Raum (RB Leipzig), Kehrer (West Ham), Bella Kotchap (Southampton), Rüdiger (Real Madrid), Klostermann (RB Leipzig), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Süle (Borussia Dortmund), Ginter (SC Fribourg), Günter (SC Fribourg), Hofmann (Borussia Mönchengladbach)Kimmich (Bayern Munich), Musiala (Bayern Munich), Goretzka (Bayern Munich), Brandt (Borussia Dortmund), Gündogan (Man City), Havertz (Chelsea).Adeyemi (Borussia Dortmund), Füllkrug (Werder Brême), Götze (Eintracht Francfort), Moukoko (Borussia Dortmund), Gnabry (Bayern Munich), Sané (Bayern Munich), Müller (Bayern Munich).