CM 2022 : La France avec Dubois, Diaby, Zouma et Tchouaméni contre la Finlande

Dubois et Digne sur les côtés, Diaby en attaque avec Mbappé

C’était attendu et c’est désormais officiel. Pour la rencontre en Finlande à l’occasion du dernier match des qualifications à la Coupe du Monde 2022 de l’équipe de France, Didier Deschamps a opéré plusieurs changements. Après la large victoire face au Kazakhstan (8-0), le sélectionneur en a précisément effectué cinq. Le premier se situe en défense. Dans l’arrière-garde composée de trois éléments axiaux, Kurt Zouma débutera au côté de Dayot Upamecano et Jules Koundé devant le capitaine et gardien Hugo Lloris.Sur les côtés, Léo Dubois et Lucas Digne succèdent à Kingsley Coman et Theo Hernandez comme pistons. Devant la défense, Adrien Rabiot est reconduit et sera cette fois aligné à côté d’Aurélien Tchouaméni qui remplace N’Golo Kanté. Antoine Griezmann est reconduit au poste de meneur de jeu derrière Kylian Mbappé et Moussa Diaby qui prend donc la place de Karim Benzema, remplaçant à Helsinki comme Coman. Les Bleus s’articuleront donc en 3-4-1-2 en Finlande.La France est déjà qualifiée pour le Mondial 2022 après son net succès du Parc des Princes face au Kazakhstan (8-0 dont un quadruplé de Kylian Mbappé, le premier depuis 1958 chez les Bleus), mais la Finlande vise une place en barrages et fera donc tout pour accéder à son objectif sur son terrain dans le froid glacial de Helsinki. Dans le groupe, elle est actuellement deuxième avec 11 points. La Finlande, qui n’a jamais participé à une Coupe du Monde, a deux longueurs d’avance sur l’Ukraine et la Bosnie-Herzégovine qui s’affrontent dans le même temps ce mardi soir.Lloris - Koundé, Zouma, Upamecano - Dubois, Tchouaméni, Rabiot, Digne - Griezmann - Diaby, Mbappé.