CM 2022 : La FIFA autorise des listes de 26 joueurs

Bureau of FIFA Council approves increase of @FIFAWorldCup squads to 26 players

👉 https://t.co/9NhwjdhIus pic.twitter.com/uZHyFAO5wO



— FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2022

C'était une possibilité et désormais, la nouvelle est officielle. Par le biais d'un communiqué, la FIFA a dévoilé ce jeudi que les sélections qui participeront à la prochaine Coupe du monde (prévue du 21 novembre au 18 décembre au Qatar)Une décision qui a notamment été motivée par le désir de conserver une flexibilité supplémentaire en raison du calendrier unique de la Coupe du Monde, qui aura lieu en pleine saison, et occasionnera un Boxing Day version française concernant la Ligue 1, prévu les 1er et 2 janvier. Mais également afin de "faire face à la pandémie de Covid".Ainsi, la FIFA a précisé quelques modalités dans son communiqué officiel. "Le nombre maximum de joueurs sur la liste de libération a été augmenté de 35 à 55.Pas plus de 26 personnes (jusqu’à 15 remplaçants et 11 officiels d’équipe – l’un de ces officiels doit être le médecin de l’équipe) seront autorisées à s’asseoir sur le banc de l’équipe", peut-on lire.De son côté, lors du dernier Euro, l'UEFA avait déjà adopté une mesure similaire face aux menaces représentées par les risques de contaminations au Covid-19 et de quarantaine.